O víkendu naplno začne sezona první fotbalové ligy

Praha - Po předehrávce mezi Plzní a Opavou by se o víkendu osmi zápasy měla naplno rozběhnout nová sezona první fotbalové ligy, kterou bude hrát rekordních 18 týmů vzhledem k tomu, že v minulém ročníku kvůli koronaviru nikdo nesestoupil. Olomouc a Slavia ještě musí před svými duely úspěšně projít testy na covid-19, u obou celků se totiž před startem soutěže objevila nákaza.

Hanáci mají v sobotu přivítat Liberec, slávistický obhájce titulu by měl do sezony vstoupit v neděli v Českých Budějovicích. Sparta začne o den dříve utkáním na hřišti jednoho z nováčků Zbrojovky Brno. Vítěz druhé ligy Pardubice se v premiéře mezi elitou představí v Jablonci.

Slavia kvůli jednomu nakaženému hráči musela v minulé týdnu předčasně opustit soustředění v Rakousku, dalšími dvěma koly testů ale prošli Pražané až na nemocného s negativními výsledky. Pokud ani sobotní čtvrté kolo odběrů neodhalí další případ koronaviru, budou moci červenobílí díky zmírnění karanténních pravidel ze začátku týdne na jihu Čech hrát.

"Narušilo nám to program dost, ale už začínáme trénovat pohromadě. Pokud se už nestane nic mimořádného, budeme v neděli připraveni, abychom zvládli zápas na ligové úrovni," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský. "Zápas v Budějovicích vnímám jako jeden z nejtěžších možných startů, protože Jihočeši hrají velmi nepříjemný fotbal pro všechny špičkové týmy. Je to soupeř, který bude zase patřit k černým koňům soutěže," dodal trenér, jehož tým v minulé ligové sezoně porazil v obou zápasech Jihočechy o tři góly.

Další z ligových favoritů Sparta začne v sobotu večer Brně, které se vrací mezi elitu po dvou letech. Prvoligovou premiéru si na lavičce Zbrojovky odbude kouč Miloslav Machálek. "Těším se. Co víc bych si mohl přát, než hrát doma proti Spartě? Jediná nevýhoda je v tom, že pokračují omezení a nemůže být plný dům," připomněl Machálek.

Na prvních dvou kolech sezony může být na stadionu maximálně 5102 osob včetně aktérů utkání, diváci však musejí být rozděleni do nejvýš pěti sektorů po maximálně 1000 lidech a obsazeno může být jen každé čtvrté místo. Hlediště jsou tak zaplněna zhruba ze čtvrtiny. Od září se limit zvedne na polovinu sedadel za dodržení omezení na nejvýš 10 sektorů.

V Pardubicích se první liga naposledy hrála v sezoně 1968/69, současný klub ale vznikl až v roce 2008. Východočeši chtějí napravit dojem poté, co před pár dny v domácím poháru ostudně vypadli s divizním Kolínem.

"Myslím, že elán a jednapadesátiletá pauza, během níž v Pardubicích nebyla první liga, jsou pro nás pro všechny dostatečnou motivací, abychom předvedli, že se chceme ukázat na nejvyšším fotbalovém slunci v dobrém světle. Věřím, že v Jablonci nedáme kůži zadarmo," řekl pardubický kouč Jiří Krejčí, který je kvůli chybějící licenci při zápasech veden jako asistent.

Zlín čeká regionální derby se Slováckem. "Je to ostrý a tak trochu netypický start do sezony. Jako by se hned v prvním kole hrálo derby Sparta - Slavia. Před derby se Slováckem se ale chci oprostit od emocí, ty by nás mohly stáhnout dolů," mínil zlínský kouč Bohumil Páník.

Karviná, v jejímž kádru se na konci minulé sezony objevilo několik případů koronaviru, přivítá ve slezském derby Ostravu. "Říká se, že derby nemá favorita. Uvidíme tedy, kolik bodů uhrajeme. Potřebujeme chytnout začátek soutěže," podotkl karvinský kouč Juraj Jarábek.

Bohemians 1905 v repríze finále nadstavbové skupiny o Evropu z minulé sezony přivítá Mladou Boleslav a Příbram nastoupí proti Teplicím.