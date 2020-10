O víkendu je poslední možnost navštívit památky

Praha - Národní památkový ústav (NPÚ) od pondělí podle usnesení vlády uzavře své památkové objekty, a předčasně tak skončí letošní návštěvnickou sezonu. Neuskuteční se ani Hradozámecký advent a do odvolání budou uzavřeny i památky s celoročním provozem. NPÚ to dnes uvedl na svém facebooku. Na jaře byly v první vlně koronaviru státní hrady a zámky uzavřené od 10. března do 25. května, o 14 dní dříve se otevřely zahrady. Ztrátu ústav odhadoval na více než sto milionů korun.

Propad ve výnosech je podle dřívějšího vyjádření ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové zásadní problém, ústav má rozpočet téměř z poloviny krytý výnosy a vydělat si musí skoro 600 milionů korun ročně. NPÚ má přibližně miliardovou roční státní dotaci, z velké části je ale díky vysoké návštěvnosti a oblibě pronajímání historických objektů soběstačný. Loni byly výnosy NPÚ 620 milionů korun.

Už za březen, kdy byly památky zavřené tři neděle, byla podle ní ztráta 14 milionů korun. Za duben byla kumulovaná ztráta 60 milionů korun a do konce května odhadla ztrátu na 125 až 130 milionů korun.

Ztráty státních příspěvkových organizací částečně už stát pokryl. V dubnu vláda schválila miliardový balíček na pomoc kultuře v době koronaviru. Balíček počítá s tím, že celkem dostanou 300 milionů korun, mezi příjemci je i NPÚ. Příspěvkových organizací MK je ale 29.

Pomoc vlády ve výši 1,07 miliardy korun má směřovat i na podporu nezávislého umění či kulturních institucí, které nezřizuje stát. Nezávislé umění by z něj mělo dostat 440 milionů korun a na podporu regionální kultury má jít 300 milionů korun. Ve druhém případě jde o kulturní instituce, které nezřizuje stát, ministerstvo je ale každoročně v grantech podporuje.

Na pomoc podnikatelským subjektům v kultuře připravilo MK spolu s ministerstvem průmyslu, které výzvu vypsalo, program Covid-kultura. Je v něm 900 milionů pro ty, kdo kvůli opatřením nemohli v určitém časovém úseku své programy uskutečnit, a měli s nimi náklady. Ve čtvrtek ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že se připravuje druhá výzva, která by měla být dostupná i pro ty, kdo na první nedosáhli - stěžovali si na to třeba filmoví distributoři nebo Asociace hudebního průmyslu.