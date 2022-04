O velikonočním víkendu se ochladí, na pomlázku bude nejvýše deset stupňů

Praha - O velikonočním víkendu se ochladí. Na Velký pátek teploty vystoupají ještě až na 19 stupňů, v sobotu ale bude maximálně 11 stupňů. V neděli a pondělí meteorologové předpovídají také ranní mrazy, na pondělní pomlázku denní teploty do deseti stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu na webu a facebooku.

Během pátku přejde přes území Česka k jihovýchodu studená fronta. "Za frontou se od pátku začne ochlazovat a postupně se i v nižších polohách objeví sněhové vločky. Nejvíce srážek se očekává v pátek, během soboty se ještě vyskytnou místy a v neděli už výjimečně," uvedli meteorologové.

Noční teploty v pátek klesnou k deseti až šesti stupňům Celsia. Nejvyšší denní teploty vystoupají ještě na 14 až 19 stupňů, na severu k 11 stupňům. Bude oblačno až zataženo, zpočátku na většině území déšť nebo přeháňky.

V sobotu bude oblačno, místy přeháňky, odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi šesti a dvěma stupni, na severovýchodě mohou klesnout pod nulu a ojediněle hrozí náledí. Přes den bude sedm až 11 stupňů, na severovýchodě jen kolem šesti stupňů. Povane mírný severní až severovýchodní vítr.

Od neděle do úterý pak meteorologové očekávají ranní mrazy a nejnižší noční teploty od plus jednoho stupně do čtyř stupňů pod nulou. V neděli i pondělí bude jasno až polojasno, na severovýchodě či východě oblačno až zataženo, místy přeháňky. Ty mohou být v polohách nad 500 metrů sněhové. V neděli vystoupí nejvyšší denní teploty na devět až 13 stupňů, v pondělí budou ještě o tři stupně nižší.