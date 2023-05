O tureckém prezidentovi se zřejmě rozhodne až ve druhém kole voleb

Ankara - O příštím tureckém prezidentovi se zřejmě rozhodne až v druhém kole voleb. Současný prezident Recep Tayyip Erdogan podle státní agentury Anadolu v první kole voleb sice stále s náskokem vede, po sečtení zhruba 90 procent okrsků ale jeho zisk klesl pod 50 procent. Výsledek pod 50 procenty Erdoganovi přisuzuje i agentura ANKA, kterou citují opoziční média. Druhým je podle obou agentur kandidát opozice Kemal Kiliçdaroglu. Pokud se potvrdí, že žádný z kandidátů nezískal v prvním kole více než 50 procent hlasů, bude se konat druhé kolo voleb v neděli 28. května.

Fotogalerie

Podle průběžných výsledků, o kterých informuje Anadolu, má po sečtení více než 90 procent okrsků Erdogan zhruba 49,6 procenta hlasů. Jeho zisk během sčítání postupně klesá. Roste naopak procentní zisk opozičního kandidáta Kiliçdaroglua, který podle těchto údajů zatím získal 44,6 procenta hlasů. Třetí kandidát, bývalý krajně pravicový poslanec Sinan Ogan, má 5,3 procenta hlasů.

Agentura ANKA, kterou citují opoziční média, ukazuje, že je sečteno zhruba 90 procent okrsků. Erdogan podle ní má zatím 49 procent hlasů a Kiliçdaroglu 45 procent. Postupně rozdíly mezi údaji obou agentur klesají. Volební účast se drží nad 88 procenty.

Opoziční představitelé tvrdí, že jejich kandidát vede a že státní agentura manipuluje daty o sčítání hlasů. Podle nich nezapočítává údaje z okrsků, kde je opozice silná. "Je tu silná pravděpodobnost, že volba (prezidenta) bude pokračovat v druhém kole," uvedl blízký Kiliçdaroglův spolupracovník a starosta Ankary Mansur Yavaş. Dříve opoziční předáci tvrdili, že se Kiliçdaroglu stane prezidentem již v prvním kole. Podle jejich údajů vede nad Erdoganem s 47,7 procenta hlasů.

V prvním prohlášením po skončení hlasování Erdogan postup opozice kritizoval. "Snaha uspěchaně vyhlásit výsledky znamená uzurpovat si vůli lidu," uvedl Erdogan. "Dnes v noc nebudeme spát," uvedl v prohlášení Kiliçdaroglu. Oba politici vyzvali své příznivce, aby hlídali sčítání hlasů.

Stále se čeká na prohlášení nejvyššího volebního orgánu YSK. Podle agentury AP úřad uvedl, že poskytuje údaje o sčítání stranám, oficiálně se vyjádří, až bude sčítání dokončeno. Podle stanice BBC by se tak mohlo stát během několika hodin.

V parlamentních volbách má zatím převahu - podle agentury ANKA i Anadolu - Erdoganův blok s dominantní Stranou spravedlnosti a rozvoje (AKP), a to se ziskem kolem 50 procent hlasů. Druhá je aliance kolem Kiliçdaroglua a do parlamentu by se dostala i aliance levicových a prokurdských stran. V parlamentních volbách je nyní sečteno zhruba 85 procent hlasů. Podle propočtu agentury Anadolu by měl Erdoganův blok většinu v parlamentu.

Podle agentury Reuters se očekávalo, že s prvními sečtenými okrsky bude mít Erdogan převahu, protože nejmenší a nejrychleji sečtené okrsky se nachází na tureckém venkově, kde má nynější prezident velkou podporu.

Po skončení hlasování v 16:00 SELČ nejvyšší volební orgán uvedl, že se hlasování obešlo bez incidentů. Na menší potyčky upozornili někteří představitelé opozice.