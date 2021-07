O třetích dávkách pro ohrožené skupiny by mělo být jasno koncem srpna

Ústí nad Labem - Nejpozději před začátkem školního roku by mělo být jasné, zda se v České republice budou podávat třetí dávky vakcíny proti nemoci covid-19 ohroženým skupinám, tedy například starším lidem nebo těm se sníženou imunitou. Novinářům to při návštěvě očkovacího centra bez registrace v Ústí nad Labem řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Klinická skupina má o tom nějaké představy, ale rozhodnuté to nebylo. Směřujeme k tomu, že pravděpodobně lidé po transplantacích nebo chroničtí pacienti nebo starší lidé by mohli být očkováni, ale to není rozhodnuto, tak to si ještě vyžádá nějaký čas," uvedl premiér.

Podle Babiše je také třeba jednat o protilátkách. Češi se sice mohou nechat vyšetřit, zda protilátky mají, zatím ale nejsou uznány jako doklad o bezinfekčnosti jako například očkování nebo prodělání nemoci. Podle premiéra v této otázce nepanuje shoda mezi experty.

"Ministerstvo (zdravotnictví) to řeší a bude to řešit, je to samozřejmě běh na delší trať," uvedl Babiš s tím, že debata bude pokračovat a dalším krokem bude zřejmě příprava studie. Jediným státem v Evropě, jenž protilátky uznává, je zatím Rakousko. "Doufejme, že se v nějakém čase naši experti shodnou a dospějí k nějakému rozhodnutí," dodal Babiš.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) dnes uvedl, že kromě očkovacího centra bez nutné registrace v centru Ústí nad Labem, které se dnes nově otevřelo, se budou lidé moct takto očkovat i v dalším městě. I nadále vyjíždějí očkovací mobilní týmy do vyloučených lokalit a obcí například ve Šluknovském výběžku.