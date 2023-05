O středních školách budou kraje ve čtvrtek jednat s premiérem a ministrem Bekem

Liberec/Praha- O situaci na středních školách bude příští čtvrtek jednat Asociace krajů ČR s premiérem Petrem Fialou (ODS) a novým ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). K urychlenému řešení kritického nedostatku míst na středních školách vyzvali ve středu ministerstvo a asociaci krajů poslanci vládní TOP 09. "Budeme jednat o situaci na středních školách a hledat dlouhodobé i krátkodobé řešení současných problémů. Chceme najít způsob, jak může vláda krajům pomoci situaci řešit," informoval o plánované schůzce Fiala na twitteru.

Poslanci TOP 09 vyzvali tiskovou zprávou Asociaci krajů ČR jako sdružení zřizovatelů středních škol, aby okamžitě začala koordinovat postup při řešení tíživého nedostatku volných míst na středních školách ve spolupráci se sousedními kraji. Ministerstvo by podle nich mělo přistoupit k dočasné legislativní úpravě, která pomůže vyřešit současnou tíživou situaci především ve Středočeském kraji a Praze, a ve spolupráci s Asociací krajů připravit plán dlouhodobého řešení.

Místopředseda asociace a liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) dnes ČTK sdělil, že se schůzka uskuteční příští týden. Podle něj je situace v každém kraji jiná, v některých problémy nemají a kapacity jsou dostatečné, největší problémy s nedostatkem míst zejména na gymnáziích jsou v Praze a středních Čechách. "Lidi, co bydlí v prstenci kolem Prahy, budou logicky vždycky využívat zázemí Prahy. Je přirozené, že děti třeba z Jesenice nebo z Dolních Břežan, prostě asi pošlou rodiče spíš na gympl do Prahy, než aby je posílali na gymnázium do Kutné Hory. Není možné se dívat na celou republiku pražskou optikou," doplnil místopředseda asociace.

Na schůzce s ministrem školství budou ale podle Půty hejtmani řešit změnu přihlašování ke studiu a také situaci ve středním školství do dalších let. "Je potřeba, aby stát nějak nastavil systém, není možné, abychom na gymnázia přijali všechny, kdo na ně chtějí, vždycky musí být nějaká hranice," řekl Půta. Stát by měl podle něj nastavit limity všeobecného vzdělání, ale nechat na krajích, aby si samy nastavily systém středních škol tak, aby to odpovídalo zaměření toho kterého kraje a poptávce zaměstnavatelů.

Poslanec TOP 09 Pavel Klíma míní, že současnou situaci je třeba zvládnout teď, protože rodiče nezajímá, co bude za rok. "V Jihočeském kraji kritická situace není, ale o to více chci jako zástupce Asociace krajů a náměstek jihočeského hejtmana nabídnout pomocnou ruku kolegům v krajích, které čelí nedostatku míst na středních školách," uvedl Klíma. Věří v to, že Asociace krajů může pomoci koordinovat nabídku volných kapacit například ze sousedních krajů a vytvořit s ministerstvem plán dlouhodobého řešení.

Ke zkouškám na maturitní obory SŠ se letos přihlásilo rekordních 116.031 dětí. To je o čtvrtinu víc než před šesti lety, kdy se centrálně zadávané zkoušky konaly poprvé. Letos byl i kvůli silnému populačnímu ročníku zájem o středoškolské vzdělání v některých regionech enormní a mnoho žáků devátých tříd zatím nebylo přijato na žádnou školu. Mnozí nepřijatí uchazeči mají ale ještě šanci se dostat na vybranou školu na odvolání, další vkládají naději do druhých kol přijímacího řízení, která školy s volnými místy postupně vyhlašují. Rodiče školáků sepsali petici a obrátili se na ministra Beka a další politiky otevřeným dopisem, požadují změnu jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou. Chtějí digitalizaci přijímacího řízení na SŠ a zrušení povinnosti pro školy přijímat studenty podle výsledků didaktických testů od Cermatu.