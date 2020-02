O šikaně při akci StB Asanace mluvili u soudu někdejší disidenti

Praha - Vyhození ze zaměstnání, vyhrožování vězením a několikahodinové výslechy byly hlavními příčinami, proč disidenti Jiří Chmel a Jaroslav Neduha opustili v rámci takzvané akce Asanace tehdejší Československo. Muži to dnes uvedli u soudního líčení s pěticí bývalých příslušníků StB, kteří podle obžaloby chartisty a lidi nepohodlné komunistickému režimu na přelomu 70. a 80. let šikanovali a nutili k emigraci. Za zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až desetileté tresty vězení.

"Rozhodl jsem se odejít, když byla do mého příběhu zatažena širší rodina," řekl Chmel, který na počátku osmdesátých let odjel z donucení se ženou a dvěma malými dětmi do Vídně. O zaměstnání přišli on i jeho manželka, vystupovat v televizi zakázali i jeho tehdejší tchyni Štěpánce Haničincové. Po podpisu Charty 77 byl rok a půl ve vězení, odkud se vrátil s velkými dluhy. "Nevzali mě pak ani do kotelny v Jindřišské ulici," uvedl s odkazem na místo, kde byli zaměstnáni někteří další disidenti.

Kvůli tomu, že neměl zaměstnání, vyhrožovali policisté Chmelovi podle jeho výpovědi vězením. Několikrát ho odvezli na výslech a hrozili i několikaletým trestem za takzvaný paragraf 98 neboli podvracení republiky. "Nikdy jsem ale nebyl vystaven nějakému fyzickému násilí," uvedl disident.

Podobně vypovídal Neduha, kterému podle jeho slov vyhrožovali někdejší příslušníci StB vymyšleným spisem, podle kterého měl sexuální styk s nezletilými děvčaty. "Dali mi na výběr několik let vězení nebo Vídeň a nikdy zpátky," uvedl. Policisté ho na výslechy odváželi několikrát do týdne v časných ranních hodinách, na služebně pak strávil až čtyři hodiny. Bývalý zpěvák skupiny Extempore byl také vyškrtnut ze seznamu výkonných umělců, pracoval poté na stavbě či jako správce hřiště.

Ani jeden z někdejších mužů nedokázal uvést, zda je vyslýchali obžalovaní Zbyněk Dudek, Karel Hájek, Rudolf Peltan, Jaroslav Maryško či Jiří Šimák. "Myslím, že se to vytěsnilo z paměti. Jinak bych se zbláznil," uvedl Neduha. Na příštím jednání chce proto soudkyně vyslechnout i další disidenty, které pětice údajně šikanovala. Je mezi nimi například člen hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislav Brabenec, který se dnes k soudu nedostavil.

Bývalí příslušníci StB podle obžaloby v rámci Asanace disidenty šikanovali v jejich bydlišti i v zaměstnání, bez důvodu je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Brabenci podle obžaloby vyhrožovali fyzickou likvidací a Šimák ho při výslechu zbil. Pětice vinu odmítá.

Akci Asanace vymyslela StB na přelomu 70. a 80. let. Jejím cílem bylo fyzickým a psychickým nátlakem donutit občany nepohodlné režimu k trvalému opuštění republiky. Pracovníci StB po celé zemi začali předem vytypované odpůrce režimu šikanovat i fyzicky týrat. Dudák a Šimák už byli v souvislosti s Asanací v minulosti odsouzeni, za týrání disidentů jim soudy uložily nepodmíněný trest v délce tři a půl roku.