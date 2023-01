O první odlety z Č. Budějovic do Turecka a na Rhodos mají zájem stovky lidí

České Budějovice - Letos v srpnu budou moci lidé poprvé v historii odletět na dovolenou z letiště v Plané u Českých Budějovic. Lety budou do tureckého města Antalya a na řecký ostrov Rhodos. Zájezdy prodává cestovní kancelář Čedok. Zájem překonal očekávání: od prosince si zájezd zamluvily stovky lidí, proto se Čedok rozhodli přidat navíc další dva termíny. ČTK to dnes sdělila mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

V nabídce jsou hotely na řeckém ostrově Rhodos a na turecké riviéře, nejčastěji čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové resorty s programem all inclusive. Charterové lety z bývalého vojenského letiště zajistí jako první dopravce letecká společnost Smartwings letadly typu Boeing 737. "Zájem o odlety z Českých Budějovic do Turecka i do Řecka předčil naše odhady. Od začátku prosince si zájezd rezervovaly už stovky lidí, proto jsme se rozhodli už teď přidat navíc další dva termíny jak do Antalye, tak na Rhodos. Nejčastěji si klienti vybírají dovolenou na našem webu nebo v našich pobočkách v Českých Budějovicích, Písku nebo Táboře. Nejvíce prodaných pobytů máme na srpen, kdy provoz na letišti startuje, ale postupně se zaplňují i odlety v září," uvedla Pavlíková.

Do každého z míst plánoval Čedok původně osm letů. Turecko je nejžádanější destinace na českém trhu, jak již dříve řekl ČTK ředitel Čedoku Stanislav Zeman. "Velmi dobře nám funguje, speciálně Antalya, ze všech jiných letišť včetně Karlových Varů. Rhodos je naše sázka na jistotu, protože nabízí všechny typy ubytování," řekl Zeman.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) loni řekl, že z letiště by mohlo v roce 2024 létat sedm až osm letadel denně. Již dříve oslovila kraj společnost Accolade. Firma chce provozovat letiště a má také zájem o pozemky. Kuba dává přednost tomu, aby zastupitelé pronajali pozemky s právem stavby na 50 let. Využít lze desítky tisíc metrů čtverečních.

V srpnu kraj oznámil, že státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP) převezme řízení budějovického letiště. Bylo v ČR poslední, které podnik neřídil. ŘLP převezme řízení jihočeského letiště naplno do tří let. Kraji, jedinému akcionáři letiště, tak zároveň klesnou náklady. Kraj dává letišti ročně provozní dotaci kolem 80 milionů korun. Podle Kuby by se o to měl stát do budoucna s krajem podělit.

Letiště v Plané zaznamenalo předloni 7281 pohybů, vzletů a přistání. Meziročně to bylo o 4046 méně. Předloni skončilo se ztrátou téměř tři miliony Kč. Chod letiště ovlivnila covidová pandemie. Vyplývá to z výroční zprávy. Od poloviny roku 2020 mohou z letiště létat letadla do rozpětí křídel do 36 metrů.

Bývalé vojenské letiště zabírá 320 hektarů, stojí tam asi 150 budov. Nemovitosti vlastní kraj. Kraj a město investovaly do areálu téměř dvě miliardy Kč. V roce 2020 koupil kraj od města České Budějovice jeho padesátiprocentní akciový podíl za 6,5 milionu Kč, stal se tak jediným akcionářem. V ČR je pět veřejných mezinárodních letišť s pravidelným provozem - v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.