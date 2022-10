O první domácí výhře hokejistů Třince rozhodl rychlým hattrickem Daňo

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili v 9. kole extraligy na svém ledě Litvínov 4:1 a na pátý pokus doma poprvé vyhráli. Hlavní postavou zápasu se stal Marko Daňo, který měl v čase 7:17 na kontě hattrick a v této sezoně už dal osm branek. Náskok zvýšil v 51. minutě Libor Hudáček, který skóroval za Oceláře v extralize poprvé. Čestný úspěch hostů zaznamenal v závěru z úniku Patrik Zdráhal.

Oba týmy jsou na začátku sezony za očekáváním, před utkáním měly shodně osm bodů. Souboj tabulkových sousedů ale rozhodl úvod a střelecká forma Daňa.

Slovenský reprezentant otevřel skóre po devadesáti sekundách tvrdou ranou od modré čáry, která se do branky odrazila od horní tyče. S pomocí tyčky zvýšil v šesté minutě střelou z mezikruží a potrestal chybu, při níž Zile ztratil ve vlastním pásmu v levém kruhu puk. Desátý nejrychlejší hattrick v historii samostatné české extraligy završil v přesilové hře, ve které procedil z úhlu puk do sítě a vyhnal Zajíčka na střídačku.

V brance jej nahradil ve druhém utkání za sebou Godla, který betonem zastavil v šanci Hudáčka a při střele Romana jej zachránila horní tyč. Litvínov vyrovnal po přestávce hru, zhruba v polovině zápasu se pár střídání udržel v útočném pásmu, ale bez efektu. To domácí byli nebezpečnější, v té největší možnosti přeskočil puk hokejku Marcinkovi, který byl před Godlou úplně sám.

Třinec kontroloval bez problémů vedení i ve třetí třetině, navíc zvýšil Hudáček. Slovenský útočník zakončil po akci Voženílka do prázdné branky a oddechl si, že dal v novém působišti první extraligový gól. Chvíli před svou trefou totiž promáchl při pokus o dorážku do odkryté branky.

Daňo málem přidal svůj čtvrtý gól, když se elegantní otočkou zbavil obránce, obkroužil branku, ale puk nezasunul u tyčky do prázdné branky. O první čisté konto sezony připravil Mazance z úniku Zdráhal v předposlední minutě zakončením o tyčku.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Pro nás je to velice důležité vítězství, které jsme potřebovali. Nebyl to vůbec lehký zápas, Litvínov nastoupil dobře a první střídání měl šance. Podstatné bylo, že jsme konečně proměnili naše příležitosti, a to nás trochu uklidnilo. První dvě třetiny byl ale Litvínov stále nebezpečný, hrozil z protiútoků a Mazi převedl několik důležitých zákroků. Podržel nás a ve třetí třetině jsme si to už pohlídali. Trochu nás mrzí, že neudržel nulu, ale pro nás je to důležité vítězství."

Vladimír Růžička (Litvínov): "Měli jsme v první minutě šanci z mezikruží a v osmé jsme prohrávali 0:3. Projevila se naše nedisciplinovanost, zbytečná vyloučení. Ukázalo se, že neblokujeme střely a bohužel jsme udělali hodně velkou hrubou chybu, kterou soupeř potrestal (na 2:0). Při prvních dvou gólech trefil bránu od tyče. Pokoušeli jsme se s tím něco udělat, ale Třinec si vedení pohlídal a zápas v klidu dohrál."

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Daňo (Jaroměřský), 6. Daňo, 8. Daňo (Nestrašil, J. Jeřábek), 51. L. Hudáček (D. Voženílek, Chmielewski) - 59. P. Zdráhal (Jaks, Zile). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 3668.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Jaroměřský, Zahradníček - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Svačina. Trenér: Moták.

Litvínov: Zajíček (8. Godla) - Jaks, Zile, Šalda, Freibergs, Wesley, Demel, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, Kudrna - Š. Stránský, M. Sukeľ, Abdul - Hlava, Gut, Berka - Havelka, Helt, J. Straka.Trenér: V. Růžička.