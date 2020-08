O příspěvku pro důchodce by mohlo být jasno do týdne

Praha - O mimořádném příspěvku pro důchodce by mohlo být rozhodnuto do týdne. Novinářům to řekl po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Chtějí o tom hovořit ještě s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), dnes lídři koaličních stran finální závěr nepřijali. Schillerová posléze novinářům řekla, že se kloní k jednorázovému příspěvku 4000 korun, který by státní pokladnu přišel na 12 miliard. Systém penzí skončil v prvním pololetí v deficitu 13,85 miliardy.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v sobotu uvedla, že jednorázový bonus 6000 korun by se mohl vyplatit ještě letos před Vánocemi, později připustila rozfázování do 12 měsíců. O jednorázovém příspěvku pro důchodce minulý týden mluvili také Babiš a Schillerová, návrh měl ale podle každého z nich jiné parametry.

"Dohodli jsme se na tom, že je potřeba to nějakým způsobem zasadit do rozpočtového rámce a přípravy rozpočtu na příští rok. Dnes jsme žádný finální závěr neudělali. Ještě se k tomu vrátíme s ministryní financí Schillerovou, protože ona má také svůj pohled na věc, abychom v horizontu týdne tu věc uzavřeli," řekl Hamáček. Příspěvek pro seniory má být podle něj kompenzací za vyšší životní náklady.

Podle Hamáčka není v koalici spor, pouze je potřeba nalézt optimální variantu. Vicepremiér dříve uvedl, že by bylo jednodušší příspěvek z hlediska státního rozpočtu poskytnout ještě letos a jeho výše by se měla pohybovat mezi 5000 a 6000 korunami. Maláčová je otevřená možnosti příspěvek rozdělit do celého roku na 12 pětisetkorunových částek. Podle Schillerové by šestitisícová částka nebyla únosná pro státní rozpočet.

"Budu podporovat nižší částku. Já se jako ministryně financí především musím chovat rozpočtově odpovědně. Podpořím nějaké navýšení v letošním roce, protože jsme si tam určitý fiskální prostor vytvořili," řekla dnes Schillerová. Podle propočtu ministerstva financí by příspěvek 6000 korun přišel státní pokladnu na 18 miliard, čtyřtisícový na 12 miliard korun.

Zástupci opozice záměr kritizují jako populistický a rozpočtově nezodpovědný. Než plošně přidat všem, je podle některých z nich vhodnější vylepšit nejnižší důchody. Místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO) v neděli uvedl, že návrh je v rozpočtu "ustojitelný".