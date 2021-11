O předsedu Sněmovny se utkají Pekarová Adamová a Havlíček

Praha - Ve volbě předsedy Sněmovny se utkají kandidátka sněmovní většiny, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s nominantem ANO, dosluhujícím vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Návrhy jiných kandidátů do středeční tajné volby sněmovní volební komise ve stanoveném termínu neobdržela. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytl předseda komise Martin Kolovratník (ANO).

V následné volbě místopředsedů Sněmovny bude sedm kandidátů včetně lídra SPD Tomia Okamury. Komise do této volby dále obdržela už delší dobu ohlášené nominace Radka Vondráčka, Jany Mračkové Vildumetzové (oba ANO), Jana Skopečka (ODS), Věry Kovářové (STAN), Jana Bartoška (KDU-ČSL) a Olgy Richterové (Piráti).

Místopředsedů Sněmovny má být podle plánů koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN šest, o jednoho víc než v minulém volebním období. Počet stanoví teprve ve středu. Volby do sněmovního předsednictva by se ale měly odehrát v souladu s představami obou koalic, které mají většinu 108 z 200 hlasů.

Zejména výběr místopředsedů by mohl vyvolat debaty. Zástupci obou koalic se staví kriticky k bývalému předsedovi dolní komory Vondráčkovi a zástupce SPD ve vedení Sněmovny nechtějí.

V minulém volebním období byli místopředsedy dolní komory Petr Fiala (ODS), Vojtěch Pikal (Piráti), Okamura, Tomáš Hanzel (ČSSD) a Vojtěch Filip (KSČM). Sociální demokraté a komunisté v nynějších volbách propadli, Pikal se do Sněmovny nedostal. Předseda ODS Fiala je kandidátem koalic Spolu a Pirátů se STAN na premiéra. Před čtyřmi lety ho poslanci zvolili místopředsedou Sněmovny až na třetí pokus. Pokud plénum v tajné dvoukolové volbě některé z místopředsednických pozic neobsadilo ani nyní, na další schůzi by se konala volba nová.

Sněmovna zhruba po měsíci obnovila svou činnost

Sněmovna obnovila dneškem svou činnost. Poslanci se v novém povolebním složení vrátili do jednacího sálu zhruba po měsíci. Nejprve složili ústavou předepsaný slib, aby se mohli naplno ujmout svého mandátu. Poslanci také rozhodli o tom, že sněmovní mandátový a imunitní výbor bude mít 16 členů. Jejich jednání dnes trvalo zhruba hodinu, pak bylo přerušeno. Nejsledovanější body ustavující schůze, tedy volba předsedy a také místopředsedů Sněmovny, přijdou na řadu kvůli procedurálním lhůtám až ve středu.

Dnešní jednání poslanců neprovázely na rozdíl od ustavující schůze před čtyřmi lety žádné debaty. Tehdy zákonodárci vedli spor zejména o určení počtu členů mandátového a imunitního výboru. V některých variantách totiž neměly mít ve výboru zastoupení všechny poslanecké kluby. Dnes plénum schválilo počet členů výboru hladce a bez diskuse. Vycházel podle předsedy frakce občanských demokratů Zbyňka Stanjury z dohody klubů. Stejně lehce poslanci projednali i ustavení sněmovní volební komise, která vznikla tradičně jako první orgán dolní komory už minulý týden.

Ustavující schůze začala státní hymnou. Jako první složil slib bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), který schůzi v souladu se zákonem také svolal. Bude ji řídit až do zvolení nového předsedy. V čele dolní komory má podle dohod sněmovní většiny v podobě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty stanout předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Hnutí ANO, které skončí v opozici, oznámilo, že do funkce předsedy navrhne dosluhujícího vicepremiéra Karla Havlíčka.

Po Vondráčkově slibu následoval slib předsedy ODS a koaličního kandidáta na nového premiéra Petra Fialy jako nejstaršího bývalého místopředsedy Sněmovny. Fiala poté od řečniště vyvolával ke složení slibu do Vondráčkových rukou další poslance podle abecedního pořadí počínaje Ivanem Adamcem (ODS) a konče Markem Ženíškem (TOP 09). Slib stvrzovali podpisem u stolku, který je obvykle vyhrazen předkladatelům zákonů. Plénum sledovalo tento zhruba 40minutový ceremoniál vestoje.

Z 200 poslanců se z prvního dne ustavující schůze omluvili ze zdravotních důvodů poslanci Jiří Carbol, Pavla Golasowská a Marie Jílková (všichni KDU-ČSL), a také Josef Flek (STAN), jenž důvod nesdělil. Slib tak složí později, nejdříve při středečním pokračování schůze. Před čtyřmi lety se z tehdejších poslanců omluvil jen Jiří Dolejš (KSČM), který se účastnil sjezdu brazilské komunistické strany.

Z členů dosluhující vlády Andreje Babiše (ANO) se omluvili ministr školství Robert Plaga (za ANO) a ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), a to z pracovních důvodů. Vládní lavice ale byla zaplněna jen zhruba z poloviny, jako první ji z přítomných členů vlády opustil končící vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), jehož strana se stejně jako KSČM letos do Sněmovny nedostala.

Poslanecký slib složil i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Už dřív ohlásil, že se sněmovního mandátu vzdá, protože nechce hromadit funkce a chce se soustředit na práci v kraji. Mandát po Holišovi připadne Margitě Balaštíkové, která byla poslankyní hnutí ANO ve dvou minulých volebních obdobích.

Poslanci se zatím v jednacím sále rozmístili v abecedním pořadí bez rozdílu klubové příslušnosti. Vedle sebe tak usedli staronový poslanec Tomio Okamura (SPD) a jeho starší bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), kterého vynesly k mandátu z 15. místa pražské kandidátky volební koalice Spolu preferenční hlasy. Oba bratři, kteří se kvůli názorovým rozdílům léta nestýkali, také skládali slib hned po sobě.

Ustavující schůze bude pokračovat od středečních 10:00. Debata by mohla vyvstat zejména při volbě místopředsedů, když se zástupci sněmovní většiny kriticky staví k Vondráčkovi jako jednomu ze dvou nominantů hnutí ANO. Hnutí SPD se zase nelíbí, že ve sněmovním vedení nemá mít podle plánů koalic žádného zástupce.

Místopředsedů dolní komory má být podle plánů sněmovní většiny šest, o jednoho víc než v minulém volebním období. Očekává se, že už v prvním kole tajné volby uspějí kandidáti stran obou koalic Jan Skopeček (ODS), Věra Kovářová (STAN), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Olga Richterová (Piráti) a také nominantka ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Hnutí ANO navrhne na post šéfa Sněmovny dosluhujícího vicepremiéra Havlíčka

Hnutí ANO navrhne na post předsedy Sněmovny dosluhujícího vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka. Na dnešní tiskové konferenci před ustavující schůzí Sněmovny to oznámila šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová. Poslanci stran vznikající vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN už dříve avizovali, že na post šéfky Sněmovny navrhnou předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou.

"Důvody, které nás k tomu vedly, jsou následující: jsme nejsilnější opoziční stranou. Domníváme se, že opozice by měla kontrolovat vládu, to je role Poslanecké sněmovny. Nám to není zatím z hlediska budoucí vládnoucí koalice umožněno, nejsou nám nabídnuty takové výbory, funkce, abychom mohli účinně tuto kontrolní funkci vykonávat," řekla Schillerová.

Hnutí požaduje tři zástupce ve vedení Sněmovny, kromě předsedy trvá na nominacích Radka Vondráčka a Jany Mračkové Vildumetzové na místopředsedy. "Máme na ně nárok podle poměrného zastoupení," dodala šéfka klubu a končící ministryně financí.

Shánět podporu u dalších klubů se hnutí ANO nechystá. Havlíček řekl, že se pokusí na plénu Sněmovny vysvětlit důvody, proč by mohl být předsedou dolní komory.

Předsedu a místopředsedy dolní komory bude plénum volit na ustavující schůzi, která dnes začala. Sněmovna by měla mít v nynějším volebním období sedmičlenné předsednictvo, v minulém bylo šestičlenné.

ANO dostalo od koalic nabídku na vedení šesti výborů, a to mandátového a imunitního, ústavně-právního, branného, školského, volebního, jenž má na starostí média, a správního. Schillerová dnes zopakovala, že nejde o dobrou nabídku.

"Není nám nabídnut žádný výbor, kde bychom mohli účinně aplikovat kontrolní činnost vůči vládě. Měli jsme zájem zejména o hospodářský, ale i o rozpočtový, zemědělský, zdravotnický a další," poznamenala. Kandidátkou ANO do čela mandátového a imunitního výboru je bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

V předchozí Sněmovně vedli opoziční poslanci celkem 11 výborů - hospodářský, školský, mandátový a imunitní, rozpočtový, ústavně právní, bezpečnostní, zahraniční, branný, evropský, výbor pro veřejnou správu a pro životní prostředí. V čele školského výboru byl zpočátku tehdejší poslanec ODS Václav Klaus, po jeho vyloučení ze strany byl vedením pověřen Karel Rais (ANO).

V novém složení dolní komory by měli pravděpodobně deset výborů vést poslanci vládních stran a osm zástupci opozičních subjektů. Podle dnes podepsané koaliční smlouvy Spolu a Pirátů se STAN by měly těmto stranám připadnout hospodářský, rozpočtový, bezpečnostní, evropský, sociální, zdravotnický, zahraniční, zemědělský a výbor pro životní prostředí.

Organizační výbor povede z titulu své funkce předsedkyně Sněmovny, na kterou vládní strany nominovaly šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Proti ní bude kandidovat dosluhující vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO).

SPD trvá na svém zastoupení ve vedení Sněmovny

SPD trvá na tom, že by mělo mít svého zástupce ve vedení Sněmovny. Novinářům to před dnešním zahájení ustavující schůze Sněmovny řekl předseda SPD Tomio Okamura. Podle plánů koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL,TOP 09) a Pirátů se STAN, které mají v dolní komoře většinu, SPD zastoupení v čele komory mít nebude. Volba nového předsedy a místopředsedů Sněmovny bude na programu ve středu. Okamura zároveň zkritizoval i některé body programového prohlášení vznikající vlády.

"Je pro nás nepřijatelné, aby Piráti měli se čtyřmi poslanci zastoupení ve vedení, ale naopak SPD s 20 poslanci toto zastoupení nemělo," uvedl Okamura. Takzvanou pětikoalici obvinil z nedemokratického jednání.

Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy se poslanecký klub hnutí před schůzí Sněmovny od voleb sejde a poradí, jak ve sporu okolo sněmovního vedení pokračovat. "Z pětikoalice se nám nikdo kvůli výborům neozval," dodal. Hnutí kvůli tomu nemá jasno ohledně nominací. Jednání Spolu a Pirátů se STAN označil za arogantní.