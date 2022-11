O povolebním rozdělení sil v Senátu USA se podle Reuters rozhodne v Georgii

Washington - O tom, zda americký Senát po úterních volbách ovládnou demokraté nebo republikáni, se zřejmě rozhodne v Georgii. Po sečtení 99 procent hlasů nemá ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu, napsala agentura Reuters. Pravděpodobně se tak bude muset konat vyřazovací kolo, jehož termín je stanovený na 6. prosince.

Senátorské křeslo v tomto státě na jihu USA obhajuje demokrat Raphael Warnock a za republikány proti němu kandidoval Herschel Walker podporovaný v kampani exprezidentem Donaldem Trumpem.

Stanice CNN uvádí, že Warnock má zatím 49,2 procenta hlasů, Walker 48,7 procenta. Pro zvolení v prvním kole je v Georgii třeba získat nejméně 50 procent hlasů.

"I když se hlasy stále sčítají, považujeme za bezpečné říci, že zde v Georgii se bude pro obsazení senátorského křesla muset konat vyřazovací kolo stanovené na 6. prosinec," sdělil v tweetu Gabe Sterling z úřadu státního tajemníka v Georgii.Ve státě kandidoval také libertarián Chase Oliver, který získal dvě procenta hlasů.

Pastor v baptistickém kostele Warnock se do Senátu dostal roku 2021 ve vyřazovacím kole.

Podle CNN je souboj o Senát, kde byly síly vyrovnané i před volbami, velmi těsný. Rozhodnuto ještě není v Arizoně a Nevadě.

Ve Wisconsinu už ohlásil vítězství republikán Ron Johnson, který obhajoval mandát proti demokratovi Mandelovi Barnesovi. Podle CNN šlo o jeden z nejdůležitějších soubojů v úterních volbách.

Sedmašedesátiletý Johnson vyhrál mandát třikrát po sobě, i když průzkumy ho řadily k nejméně oblíbeným senátorům, kteří obhajovali mandát.

Agentura AP zatím sice Johnsonovo vítězství nepotvrdila, ale Johnson v prohlášení uvedl, že matematicky není možné, aby Barnes překonal více než 27.000 hlasů, které ho dělí od Johnsonova výsledku. Mluvčí Barnesovy kampaně sdělila, že Barnesova strana bez ohledu na to, co se říká, zajistí, aby byly započítány všechny hlasy. CNN už Johnsonovo vítězství započítala do výsledku boje o Senát, v němž nyní mají republikáni 49 a demokraté 48 křesel. Aby republikáni Senát ovládli, potřebují 51 křesel, demokratům stačí 50, protože potřebný hlas může dodat viceprezidentka Kamala Harrisová, která je z titulu své funkce předsedkyní Senátu.

CNN: Trump zuří nad výsledky úterních voleb do Kongresu Bývalý americký prezident Donald Trump zuří při sledování výsledků úterních voleb do Kongresu. S odvoláním na jednoho Trumpova poradce, který je v kontaktu s nejbližším exprezidentovým okolím, o tom informovala stanice CNN. Výsledky zatím pro republikány nejsou takovým přesvědčivým úspěchem, jak čekali. Souboj o Senát zůstává vyrovnaný, ve Sněmovně reprezentantů mají zatím republikánští kandidáti převahu, ale nikoli výraznou. Podle zdroje CNN Trump "na všechny křičí". "Záleží na kandidátech. Všichni byli špatní," uvedl exprezidentův poradce při kritice republikánských kandidátů, z nichž mnohé vybral Trump. Exprezident těsně před volbami ohlásil, že vystoupí 15. listopadu s významným sdělením. Podle poradce tento plán zřejmě nezmění, protože "odklad by byl ponižující". V této věci ale podle tohoto zdroje panují stále nejasnosti. Nejbolestnější ztrátou pro Trumpa je Pensylvánie, kde republikánský kandidát do Senátu Mehmet Oz přiznal porážku v telefonátu s vítězným demokratem Johnem Fettermanem. V primárních volbách Trump podpořil Oze. Trumpem vybraní kandidáti zvítězili v senátních volbách například v Ohiu nebo Severní Karolíně, ale vítězství "trumpistů" se omezují podle CNN na zjevně republikánsky orientované státy. Ne všichni Trumpovi kandidáti si vedli dobře ve volbách do Sněmovny reprezentantů. V New Hampshiru prohrála exprezidentova bývalá poradkyně Karoline Leavittová s demokratem Chrisem Pappasem. Trumpův kandidát Bo Hines v Severní Karolíně prohrál s demokratem Wileym Nickelem. Pro Trumpa je také ranou hladké vítězství Rona DeSantise v souboji o post floridského guvernéra. DeSantis se označuje za největšího Trumpova soupeře o republikánskou nominaci pro prezidentské volby v roce 2024. DeSantis porazil demokrata Charlieho Crista skoro o 20 procentních bodů.