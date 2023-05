O podpisu konsolidačního balíčku se Pavel poradí s týmem či guvernérem ČNB

Praha - Prezident Petr Pavel chce před rozhodnutím, zda po schválení v Parlamentu podepíše vládní konsolidační balíček, jednat se svými poradci, zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců nebo guvernérem České národní banky. Prezident to dnes řekl Českému rozhlasu Radiožurnálu po dopoledním jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Na něm Pavlovi a jeho týmu ministr představil podobu úsporného balíčku.

Prezident řekl, že návrh obsahuje asi 55 opatření, balíček jako celek ještě nečetl, protože nebyl k dispozici. Ocenil, že směřuje k větší rozpočtové odpovědnosti při zachování možnosti růstu ekonomiky a důrazu na to, aby nepostihl sociálně slabé lidi.

Pavel uvítal, že vláda se blíží k finální shodě ohledně konsolidačního balíčku. Jeho podobu chce představit na čtvrteční tiskové konferenci. "Vítám i to, že ten balíček jako celek směřuje k větší rozpočtové odpovědnosti i ke snižování deficitu při zachování možnosti růstu ekonomiky a také s akcentem na to, aby tím balíčkem nebyli postiženi ti, kteří už dnes mají problémy s existencí," řekl Pavel.

Poznamenal, že se Stanjurou neprobíral všechna opatření, která vláda připravuje, mluvili o komplexním pohledu. Ministr mu představil celkový přístup vlády i představu, s jakou jde koalice do projednávání v Parlamentu. Podle Pavla je důležité, aby balíček byl přijat ještě letos.

Dodal, že celý balíček ještě neměl možnost číst, protože dosud není k dispozici. Po prostudování o něm chce mluvit se svými poradci na ekonomické i sociální otázky, debatu chce vést i se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů a případně i guvernérem České národní banky Alešem Michlem. S ním by chtěl řešit, nakolik návrh napomůže ke snižování inflace. "To jsou všechno takové stavební bloky na cestě k tomu, jestli budu, nebo nebudu připraven ten balíček podepsat," poznamenal.

Pavel podotkl, že si představoval, že balíček jako celek bude dostatečně provázaný a bude respektovat priority, o kterých vláda hovoří. "Mám ten pocit, že balíček jde tímto směrem," doplnil.

Prezident se Stanjury ptal především na opatření, která se dotýkají sociálně slabších, nebo na to, zda pamatují na řešení problémů strukturálně postižených regionů. Debatu označil za věcnou.

Při jednání s Michlem chce mluvit také o otázce úrokových sazeb. Prezidentovi ekonomičtí poradci se kloní k tomu, že by bylo rozumné úrokové sazby zvýšit, řekl Pavel. Chce se proto Michla zeptat na jeho názor, jak vidí úrokové sazby jako nástroj pro zvládání inflace a do jaké míry chce ČNB tento nástroj ještě použít. Nebo zda bude ČNB naopak spoléhat na to, že přirozený vývoj situace ve světové ekonomice, bezpečnostní situace a opatření vlády povedou k tomu, že inflace začne postupně klesat.

Bankovní rada ČNB na posledním jednání 3. května ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Guvernér ČNB Michl ale řekl, že pokud nevznikne důvěryhodný konsolidační balíček a nebude snaha o zodpovědné rozpočty, bude muset ČNB sazby zvyšovat. Uvolněná rozpočtová politika je podle Michla hlavním proinflačním impulzem v Česku. Proti tomu se pak ohradil premiér Petr Fiala (ODS). V rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že za inflaci je zodpovědná především ČNB a její guvernér by neměl házet vinu na vládu.