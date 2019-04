Paříž - Rekonstrukce střešní věžičky katedrály Notre-Dame, která se zřítila při požáru, bude vycházet z mezinárodní architektonické soutěže. Po dnešní schůzi francouzské vlády, která byla věnována výhradně pondělnímu neštěstí, to oznámil premiér Édouard Philippe. Naznačil, že nová věž by nemusela být věrnou kopií té staré. Proti tomu se dnes postavil potomek architekta, který v 19. století zničenou věžičku vytvořil.

"Konkurz nám umožní rozhodnout, zda je potřeba věžičku rekonstruovat v identické podobě, nebo bude třeba katedrálu opatřit novou věžičkou přizpůsobenou technikám a výzvám naší doby," citovala Philippea televize BFM TV.

Špičatou věžičku, takzvaný sanktusník, v letech 1859 až 1860 navrhl a na střechu katedrály Notre-Dame postavil architekt Eugéne Viollet-Le-Duc. Jeho prapravnuk Jean-Marie Henriquet dnes uvedl, že by byla "obrovská škoda", kdyby nebylo dílo jeho předka obnoveno. Bylo by to podle něj jako "amputovat katedrále část, která jí náleží". Věžička z dílny architekta Violleta-Le-Duca podle něj dodávala katedrále z pohledu zezadu eleganci a tvořila již její "integrální součást".

Nad chrámovou lodí ze střechy původně čněla věžička z 13. století, která byla ale odstraněna v letech 1786 až 1792. Právě na jejím místě vyrostla v 19. století věžička architekta Violleta-Le-Duca.

Prezident Emmanuel Macron v úterý v televizním projevu řekl, že chce, aby rekonstrukce gotické památky byla hotová do pěti let. Podle premiéra představuje tento cíl "obrovskou výzvu". Premiér Philippe podle agentury AP dodal, že úřady zatím neprovedly žádný odhad celkové ceny rekonstrukce.

Při pondělním požáru kompletně shořela střecha Notre-Dame a nic nezůstalo také z věže nad křížením centrální a příčné lodě. Také se zřítila část klenby.

Na obnovu katedrály se už za necelé dva dny od vypuknutí požáru shromáždily ve sbírkách stamiliony eur. Philippe slíbil, že "každičké darované euro půjde na rekonstrukci, na nic jiného". Na správu těchto prostředků má dohlédnout zvláštní výbor, vláda prý také do týdne předloží zákon, který rozvede "zejména záruky transparentnosti a dobré správy darů".

Premiér dnes také poděkoval hasičům, které označil za hrdiny. "Historie nezapomene, že pařížští hasiči zachránili Notre-Dame a umělecké, historické a duchovní poklady, kterým poskytovala přístřeší," řekl.

Opravy Notre-Dame může zkomplikovat nedostatek řemeslníků

Opravy pařížské katedrály Notre-Dame by mohl zkomplikovat nedostatek kvalifikovaných řemeslníků - tesařů, pokrývačů nebo kameníků. Agentuře AFP to řekl Jean-Claude Bellanger, představitel francouzského sdružení řemeslníků a výrobců, které zajišťuje výchovu učňů.

"Kvůli rekonstrukci je potřeba, abychom od září získali do učení 100 kameníků, 150 tesařů a 200 pokrývačů," uvedl Bellanger po setkání s ministryní práce Muriel Pénicaudovou před dnešním jednáním prezidenta Emmanuela Macrona s vládou o renovaci chrámu. Proslulá památka přišla při požáru o střechu, vysokou věž a zřítila se také část klenby.

Potíž je podle Bellangera v tom, že řemesla jsou málo oceňovaná a mladé lidi nelákají. "Máme firmy, které jsou pro rekonstrukci plně kompetentní, ale krutě nám pro tato řemesla chybějí mladí," dodal Bellanger. Pokud se podle něj situace nezlepší, hrozí, že prioritu dostane Notre-Dame, ale stane se tak na úkor ostatních stavenišť.

Kromě tesařů, pokrývačů a kameníků budou pro renovaci katedrály nezbytní také skláři, umělečtí truhláři a pozlacovači, napsal list Le Parisien.