O ošetřovném vláda nerozhodla, znovu bude jednat v úterý

Praha - Jednání o návrzích ministerstva práce a sociálních věcí o opatřeních v době epidemie koronaviru dnes vláda přerušila. Nad ošetřovným a dalšími změnami se znovu sejde v úterý, informoval ČTK tiskový odbor Strakovy akademie.

Ministři by o změnách, které mají mimo jiné prodloužit dobu ošetřovného pro rodiče žáků nyní zavřených škol a rozšíření jejich okruhu například o živnostníky, měli v úterý jednat od 10:00. Stejně jako dnes budou debatovat prostřednictvím videokonference.

Ošetřovné by se mohlo podle návrhu ministerstva vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl podle předlohy poskytovat příspěvek 424 korun za den.

Opatření by podle odhadů letos stála 1,5 až 2,5 miliardy korun.

Ošetřovné by podle návrhu mohli dostat i zaměstnanci, kteří po uzavření stacionářů a dalších center sociálních služeb musí doma pečovat o své blízké. Dávku z nemocenského pojištění je možné získat nejen na potomky, ale i na ostatní členy domácnosti, pokud jsou závislí na pomoci okolí či jsou nemocní. Vyplácí se 60 procent denního základu příjmu devět dnů. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nemocenským pojištěním na tuto podporu nárok nemají.