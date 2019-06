O odvolání Staňka budou hlavní aktéři jednat v úterý

Praha - Úterní jednání prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by mělo přiblížit řešení případu výměny ministra kultury. Zeman lídry koaličních stran svolal do Lán poté, co se dnes dohodli, že otázku odvolání Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy (oba ČSSD) probere Babiš se Zemanem. Jasno tak v záležitosti nebude do konce června, jak dosud požadovali sociální demokraté. Hamáček po dopoledním jednání s Babišem řekl, že k avizovanému svolání předsednictva ČSSD či jinému řešení situace se rozhodne teprve po úterní schůzce v Lánech.

Sociální demokracie požadavek, aby Staněk do konce června na kultuře skončil, zařadila minulý týden mezi podmínky toho, aby setrvala ve vládě. Poté, co Zeman odmítl Staňkovu rezignaci, má na Hradě od konce května návrh na jeho odvolání. Zeman dal nicméně ve čtvrtek najevo, že situaci urychleně řešit nebude, odkazuje na to, že mu ústava nestanovuje lhůtu. Za rozumné ohraničení lhůty považuje vyšetření dvou trestních oznámení, která Staněk podal v souvislosti s kritizovaným odvoláním ředitelů Národní galerie Praha (NGP) a Muzea umění Olomouc (NGP).

Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že ČR se dostala na hranu ústavní krize. Babiš po dnešní schůzce s Hamáčkem ve Strakově akademii zdůraznil, že platí koaliční smlouva, podle které má ČSSD nárok vybírat svou pětici ministrů. "Udělám maximum pro to, aby koalice pokračovala a fungovala. Stojí před námi mnoho úkolů," uvedl Babiš. Zemana se chce pokusit přesvědčit, aby vnímal koaliční dohodu a představu ČSSD nějakým způsobem akceptoval.

Debata s prezidentem se podle Hamáčka nevede o tom, že by Zeman nechtěl jmenovat Šmardu, ale že odmítá odvolat Staňka. Podle Hamáčka ovšem není možné, aby Staněk úřad řídil, neboť není schopen uklidnit a stabilizovat situaci na ministerstvu po kritice změn v NGP a MUO. Doplnil také, že Staňka nenavrhl odvolat kvůli tomu, že odvolal ředitele NGP Jiřího Fajta, v tom měl ministr jeho podporu.

Staněk se proti Hamáčkově kritice ostře ohradil. Ministerstvo kultury podle něj není v chaosu ani destabilizované a finanční audity fungují nejlépe za mnoho let. "Pokud si pan Hamáček nechává našeptávat od donašečů a slídilů, je mi ho líto - budou to nejspíš ti, kterým jsem sáhl na penězovody nebo se bojí, že se k nim kontroly právě blíží," uvedl Staněk ve vyjádření pro média.

Opozice se shoduje v tom, že si Zeman počíná protiústavně. Podle šéfa ODS Petra Fialy svým počínáním zakrývá problémy premiéra s trestním stíháním či střetem zájmů. Předseda Pirátů Ivan Bartoš kritizuje, že se vláda musí zabývat neustále vlastními problémy místo toho, aby řešila potíže občanů. Šéf komunistů Vojtěch Filip příslib dalších jednání Zemana, Babiše a Hamáčka přivítal.

Část představitelů ČSSD v krajích v anketě ČTK hodnotila současné počínání strany ve vládě a v kauze kolem odvolávání Staňka značně kriticky. Jiní naproti tomu vyzývají k uvážlivějšímu postupu a účast strany ve vládě hájí. Zatímco příznivci odchodu z vlády hovoří například o tom, že by ČSSD projevila hrdost, podle jejich oponentů by z opozice nemohla strana nic prosazovat. Bývalý úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec řekl, že situace už nemá pro stranu žádné dobré řešení. Nechápe, proč vedení ČSSD vyvolává další vládní krizi den po hlasování o nedůvěře vládě.

Ústavní právníci oslovení ČTK dnes uvedli, že Zeman jedná protiústavně. Podle Jana Kysely a Jana Kudrny by měl postupovat bez zbytečného odkladu. O případné kompetenční žalobě na hlavu státu ale pochybují. Neexistuje totiž podklad pro její podání, mezi premiérem a prezidentem není spor ohledně toho, kdo by měl určitou věc rozhodnout. Zemanovu povinnost odvolat ministra nikdo nezpochybňuje. V úvahu by podle nich spíše přicházela ústavní žaloba pro hrubé porušení ústavy.

Politologové se shodují, že úterní schůzka je spíše odkladem řešení problému. Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně si nemyslí, že by Babiš dokázal Zemana přesvědčit, aby Staňka odvolal. "Spíš to vypadá, že se celá věc opět nějakou dobu potáhne. Postoj sociální demokracie i premiéra v zásadě opět dnes vyzněl, že počkáme, třeba se pan prezident rozmyslí," uvedl.