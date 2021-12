O ochraně hráčů mluvím šest let, ale není to k ničemu, postěžoval si Klopp

Liverpool - Fotbalisté Liverpoolu nastoupili ve čtvrtfinále anglického Ligového poháru proti Leicesteru se sestavou plnou náhradníků, přesto po remíze 3:3 a výhře 5:4 na penalty postoupili mezi nejlepší čtyřku. Trenér "Reds" Jürgen Klopp po dramatickém utkání opět zkritizoval nabitý prosincový a lednový program a prozradil, že dnes se sejdou trenéři se zástupci Premier League a budou diskutovat o současné situaci kolem koronavirové pandemie.

Klopp dal největším hvězdám volno a některé hráče obvyklé základní sestavy poslal do hry až z lavičky. Jeho tým prohrával s Leicesterem už 1:3, v páté minutě nastavení ale srovnal Minamino a Liverpool nakonec zvítězil po penaltách.

"Reds" jsou podobně jako další semifinalisté Ligového poháru na prahu měsíce, během kterého je čeká deset soutěžních utkání. V týdnu od 26. prosince do 2. ledna odehrají tři duely.

"O ochraně zdraví hráčů nemluvím pouze dnes, zdůrazňuju to neustále posledních šest let. A kdyby to něčemu pomáhalo, tak to říkám ještě častěji. Bohužel jsou z toho sice vždycky titulky v novinách, ale odpovědným lidem se to asi nedonese," citoval Kloppa server BBC.

Německý kouč patří k nejhlasitějším kritikům přetěžování hráčů v současném fotbale. Vánoční program je v Anglii tradičně nabitý, situaci navíc komplikuje zhoršující se pandemie koronaviru ve Velké Británii a množství nakažených hráčů v klubech Premier League. Ve hře jsou tak alespoň programové změny v pohárových soutěžích.

"Už jsem to říkal, jsem pro semifinále Ligového poháru bez odvet, na jeden zápas. Ale nemyslím si, že se něco změní," uvedl Klopp. Stejný názor vyslovil i kouč Tottenhamu Antonio Conte.

Vedení Premier League oznámilo, že v minulém týdnu bylo v soutěži odhaleno rekordních 90 případů nákazy koronavirem. O uplynulém víkendu se odehrály jen čtyři z deseti zápasů, protože některá mužstva neměla k dispozici dostatek hráčů. Zástupci klubů ale v pondělí odsouhlasili pokračování soutěže. Týmy by měly hrát, pokud budou mít alespoň 13 hráčů do pole a brankáře.

Mezi nejpostiženější celky patří Leicester, který hrál proti Liverpoolu první duel po deseti dnech a konci karantény. Kouč "Lišek" Brendan Rodgers rovněž kritizoval současný nabitý program a varoval před zraněními přetěžovaných hráčů, kteří musejí vinou absencí hrát takřka neustále.

Na jeho slova došlo i ve středečním utkání, kvůli zranění přišel o obránce Pereiru a Söyüncüho. Podle velšského kouče by mělo vedení soutěže zvážit zavedení pěti střídání, jako tomu bylo na začátku pandemie.

"Alespoň tohle bychom mohli pro hráče udělat, rozhodně by nám to všem pomohlo. Nemáme tak široký kádr," podotkl Rodgers. Premier League se jako jediná elitní evropská soutěž vrátila k třem střídáním, v pohárech je ale stále možné udělat pět změn.