O obratu Kvitová nedumala, snažila se být trpělivá a chytřejší

Paříž - Tenistka Petra Kvitová nepočítala míče a nepřemýšlela o tom, že musí otočit vývoj úvodní sady v zápase třetího kola Roland Garros. S Leylah Fernandezovou prohrávala 1:5 a čelila setbolu. Snažila se hrát trpělivěji, chytřeji, chodila si víc pro voleje a nakonec se radovala z výhry ve dvou setech.

Kvitová většinou bývá útočící a bodující hráčkou. Tentokrát to ale byla osmnáctiletá Kanaďanka, která ostrými údery českou favoritku tlačila. "Hrála skvěle, výborně se pohybovala a chytila hodně míčů," ocenila Kvitová soupeřku.

Za dvacet minut prohrávala 1:5 a zdálo se, že první set je ztracen. Svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka ale odvrátila setbol a převzala otěže utkání. "Našla jsem cestu a svoji hru, což nebylo snadné. Byla jsem trpělivá a pak hrála i chytřeji," řekla.

Prodrala se z 1:5 na 7:5, ale prohlásila, že vývoj neotáčela. "Snažila jsem se být ve hře v každé výměně. Nepočítala jsem body, jen hrála. Začala jsem líp podávat, což mi dodalo sebevědomí," uvedla Kvitová. Nakonec k obratu přeci jen dodala: "Z jedna pět už se mi to dlouho nepovedlo. Doufám, že mě to posílí do dalších bojů."

Pomohla si také úspěšnými náběhy k síti a uspěla třináctkrát z patnácti výpadů. Mimo jiné povedeným volejem za síť odvrátila první setbol v úvodní sadě. "Tady je to nutnost," poukázala na náročné chladné a deštivé podmínky v Paříži, které ztěžují ukončování výměn. "Skoro to nejde, proto je potřeba chodit na síť. Mohla jsem i víckrát, ale musí mě pustit hlava. Musím na tom zapracovat," řekla Kvitová.

Mladou Kanaďanku ocenila, třeba za bojovnost. Fernandezová například při jedné výměně upustila raketu a i bez ní chtěla běžet po míči. Po utkání se u sítě smála a s Kvitovou si povídala. "To bylo roztomilé. Jenom víc takových holek na tour. Je to milé, chovala se hezky. Určitě o ní ještě hodně uslyšíme," míní dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Na antuce Kvitová oslavila 90. výhru v hlavní soutěži mezi elitou. "Devadesát je hezký číslo a budu se snažit přidat jednadevadesáté vítězství," řekla. Přitom klouzavý povrch nepatří mezi její nejoblíbenější. "Na antuce jsme vyrůstala, ale v zimě jsem hrála v hale a tráva a tvrdý mi sedí víc," řekla.

V cestě do čtvrtfinále jí stojí Čang Šuaj. I Číňanka je podle Kvitové příjemná osoba. "Pořád se směje a jsem ráda, že se utkáme druhý týden na grandslamu," řekla rodačka z Fulneku. "Máme podobný styl, půjdu zase bod po bodu .

Dosud Kvitová nenarazila v pavouku na žádnou nasazenou hráčku. Nejdříve by ji mohla potkat až v semifinále. "Koukám jen na další kolo, nestuduju los, abych měla čistou hlavu. Vím, že tady dokážu hrát dobře, což je pro mě důležité," řekla.