O návrhu na odvody výrobců elektřiny bude Sněmovna jednat zrychleně

Praha - O vládním návrhu, který zavádí odvody z nadměrných příjmů výrobců elektřiny bude dnes Sněmovna jednat ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze. Přes nesouhlas opozičního hnutí ANO tak rozhodla sněmovní koaliční většina. Podle vyjádření představitelů ANO nejsou pro stav legislativní nouze důvody. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ale upozornil na to, že pokud by odvody z nadměrného příjmu nezačaly platit už od prosince, přišel by stát měsíčně zhruba o sedm miliard korun. Vláda plánuje, že v příštím roce vybere na tomto odvodu celkem 80 miliard korun.

"Nevidím důvody pro projednání ve stavu legislativní nouze," řekla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. "Jaká škoda vznikne státu, když proběhne řádný legislativní proces, když ten zákon budeme mít o měsíc později?," ptal se předseda ústavně právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Síkela zdůraznil, že nařízení EU, na které projednávaná novela reaguje, bylo přijato 6. října a už 1. prosince začne být přímo použitelné. Prvním odvodovým obdobím má být proto již letošní prosinec. Energetické firmy budou muset podat za toto období své první vyúčtování a sněmovní hospodářský výbor navrhuje, aby na to měly místo 25 dní až dva měsíce. Ministr řekl, že pokud chce stát v příštím roce vybrat 80 miliard korun, pak mu za každý měsíc vychází zhruba sedm miliard korun. "Jestli je toto hrozba mimořádné škody, to já už nechám na posouzení právníků, ale v současné situaci si myslím, že se jedná o mimořádné částky," řekl.

Novela zavádí takzvané cenové stropy, tedy horní hranici příjmu z prodeje energie. Z příjmu nad tuto hranici budou výrobci platit stanovený odvod. Lišit se bude podle zdroje. Sazba odvodu má představovat 90 procent z nadměrného příjmu. Odvod se nebude vztahovat na elektřinu vyrobenou ve zdroji o výkonu do jednoho megawattu, na elektřinu z podporovaného zdroje energie, z biometanu, z přečerpávacích elektráren a některých vodních elektráren.

Odvod z příjmů z prodeje elektřiny navazuje na nedávno schválenou daň z mimořádných zisků. Vláda původně plánovala, že na ní vybere asi 85 miliard korun a dalších zhruba 15 miliard Kč by měl přinést uvedený odvod. Odvod ale bude daňově uznatelným výdajem ze základu daně z mimořádných zisků. Vláda proto v důvodové zprávě k projednávané novele energetického zákona snížila odhad příjmů daně z neočekávaných zisků až na 45 miliard korun. Přesto by tak společně na obou uvedených titulech měla vybrat do státního rozpočtu v příštím roce až 125 miliard Kč místo původních 100 miliard Kč.