O místo policejního prezidenta se podle vnitra uchází jeden kandidát

Praha - Do nabídkového řízení na místo policejního prezidenta se přihlásil jeden kandidát. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo vnitra. Během dnešního dne ještě mohou přijít přihlášky, které případní uchazeči poslali poštou. Česká televize a deník Právo v pondělí uvedly, že přihlášku do nabídkového řízení podal náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Současný policejní prezident Jan Švejdar ve funkci skončí k 31. březnu.

"Do nabídkového řízení se přihlásil jeden kandidát. Do dnešního večera však ještě mohou další včas podané přihlášky dojít poštou," uvedlo vnitro. Uchazeče podle ministerstva nyní posoudí poradní komise, která své závěry předloží ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN).

Švejdar své rozhodnutí požádat o uvolnění ze služebního poměru oznámil už v polovině loňského prosince. Informaci zveřejnil poté, co se s Rakušanem počátkem měsíce sešel. Rakušan v té době ještě nebyl jmenován do funkce.

Švejdar napsal, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí. Rakušan odmítl tvrzení, že na Švejdara ohledně odchodu vyvíjel tlak. Připustil ale, že se v některých otázkách neshodnou.

Ministr se znovu se Švejdarem sešel na začátku ledna. Rakušan po schůzce na tiskové konferenci v budově ministerstva vnitra uvedl, že se s policejním prezidentem do jeho odchodu z funkce domluvili na "nanejvýš profesionální" spolupráci.

Švejdar následně na policejním prezidiu novinářům řekl, že na prosincové schůzce z Rakušanova vyjádření pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta. Dodal, že nechce blokovat jednání mezi ministerstvem a policií a také nechce být "záminkou k tomu, že policie bude nějakým způsobem dehonestována".

Nabídkové řízení se týká členů bezpečnostních sborů zařazených v 11. platové třídě i příslušníků zpravodajských služeb. Pokud se uchazeče nepodaří najít touto cestou, následovat bude výběrové řízení. Do toho by se mohli přihlásit i další uchazeči, například šéf pražských policistů Tomáš Lerch, o němž jako o kandidátovi na policejního prezidenta v minulosti média spekulovala.