O medaili mluvit nebudu, soustředím se jen na Dány, řekl Pešán před turnajem

Peking - Start hokejového turnaje mužů na olympijských hrách v Pekingu se blíží a postupně roste i očekávání českých fanoušků. Národní tým získal pod pěti kruhy medaili naposledy v roce 2006 v Turíně, před čtyřmi lety v Pchjongčchangu skončil čtvrtý. Trenér Filip Pešán před začátkem turnaje, v němž stejně jako před čtyřmi lety nakonec chybí hráči z NHL, odmítá mluvit o útoku na medaili.

"Nekoukáme se zatím dál než na zápas s Dánskem. Já vím, že to zní jako klišé, ale tak to prostě je. Já to tak osobně vnímám. Uděláme všechno pro to, abychom do turnaje dobře vstoupili. O dalším postupném cíli se můžeme bavit po zápase s Dány a už dopředu můžu říct, že to budou Švýcaři. Opravdu nekoukáme dál. Ten turnaj je tak specifický, že chceme jít zápas od zápasu," řekl Pešán po dnešním tréninku.

Opakuje se tak situace před loňským mistrovstvím světa, kdy se mu také ambiciózní cíle některých hráčů nepozdávaly. I jeho současní svěřenci se přitom nebojí mluvit o tom, že si z Pekingu chtějí odvézt medaili. "Ode mě to neuslyšíte. Ale vnitřní cíl mám medaili taky," uvedl čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vede reprezentaci druhou sezonu. Na minulém MS tým pod jeho vedením vypadl ve čtvrtfinále.

Pešán momentálně vede mužstvo společně s Martinem Strakou, druhý asistent Jaroslav Špaček dlouho nemohl odletět z Česka kvůli špatným výsledkům koronavirových testů. "Už by ale měl být v letadle," řekl Pešán.

Špaček, jenž má na starosti obránce, by se měl v Pekingu objevit v úterý. Složitější situace je u útočníka Michaela Špačka, jenž kvůli covidu stále odcestovat nemůže. "Musíme se dnes rozhodnout, jestli ho vůbec budeme povolávat a čekat na něj, nebo pro něj olympiáda bohužel skončila," uvedl Pešán. Pravděpodobnější je, že místo útočníka švédské Frölundy si na turnaji zahraje některý z náhradníků, kteří s týmem trénují. Zřejmě David Tomášek.

První utkání proti Dánsku čeká český výběr ve středu. "Těšíme se moc. Doba od posledního zápasu je pro kluky dlouhá, nehráli jsme několik týdnů. Na hokejkách možná bude lehká nervozita. Doufám, že do zápasu dobře vstoupíme a sklepeme nervozitu dolů," řekl Pešán. Zatím nechce prozradit, zda v brance začne jako jednička Šimon Hrubec, jenž do Číny přiletěl až v sobotu. "Jasno o gólmanovi mám, ale situace je tak specifická, že ještě ani oni sami neví, kdo chytat bude. Představu mám, ale minimálně do úterka musím počkat, jestli bude všechno v pořádku," dodal.