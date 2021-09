O krouhané zelí ze Svádova na Ústecku je velký zájem, tvoří se fronty

Ústí nad Labem - Už v půl sedmé ráno začala přijíždět první auta do Svádova v Ústí nad Labem, kde dnes začal prodej krouhaného zelí. Lidé přišli o hodinu a půl dřív, než prodej začal. Půl hodiny po začátku prodejní doby se tvořily dlouhé kolony v ulicích Vítězná a Děčínská. Teď má podle policie kolona délku 1,7 kilometru a hrozí podle ní dopravní kolaps. Majitel Zahrady Svádov Stanislav Štrympl ČTK řekl, že jsou letos dopravní komplikace větší, protože se silnice opravuje.

"My krouháme od 8:00 a v podstatě jsme tu od půl sedmé a od té doby už obsluhujeme zákazníky," řekl Štrympl s tím, že jinak by byla fronta mnohem delší. Dopravu na místě nikdo neřídí, lidé se od centra Ústí nad Labem i ze směru od Děčína staví do kolon a postupně přejíždějí až k výdejnímu místu, které se nachází mezi poli v ulici Zelinářská.

Letošní úroda je podle majitele zemědělského podniku dobrá, zelí bude několik tun. Urodily se všechny čtyři odrůdy, které jsou vhodné pro nakládání. Rozdílné jsou pouze v době, kdy se sklízí. "Sklidili jsme zatím tu první a potom se budou postupně sklízet ty další," uvedl Štrympl. Zelí zemědělec pěstuje na 1,5 hektaru. V létě prodává i jahody, které jsou mezi lidmi rovněž oblíbené. V nabídce má ještě cibuli, brambory a krmnou řepu.

Ceny jsou podle majitele stejné jako loni. Kilo krouhaného zelí zákazníka vyjde na 12 korun, celá hlávka na deset korun. Před krouháním pracovníci nejprve z hlávek odstraní uvadlé listy a odkrojí košťál, poté ho dají do krouhače a napytlují.

Do Svádova se vypravil i zákazník z Dolního Žlebu v Děčíně, který nakoupil zelí pro celou obec. Přijel i pro brambory, cibuli a šalotku. "Vzali jsme hlavně hodně zelí, dneska bude celá vesnice nakládat," řekl ČTK. Další zákazníci si přijeli pro 25 kilo zelí. ČTK řekli, že ho mají v plánu také naložit. "Jezdíme sem každý rok," uvedli.

V autech lidé čekali i několik desítek minut. Štrympl předpokládá, že se budou kolony a fronty tvořit v prvních dnech prodeje. "Vždycky, když začínáme krouhat, tak lidé přijíždějí v podstatě ty první dny a potom už je to volnější," dodal. Zelí ve Svádově krouhají ve středu a v pátek od 8:00 do 16:00, v sobotu pak od 8:00 do 12:00.