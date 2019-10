O delším víkendu nepojede metro z Muzea na Pražského povstání

Ilustrační foto - Výluka na trase metra C Pražského povstání - Muzeum (na archivním snímku).

Ilustrační foto - Výluka na trase metra C Pražského povstání - Muzeum (na archivním snímku). ČTK/

Praha - Cestující čeká v Praze kvůli výměně pražců výluka provozu na části linky metra C. Metro nepojede od zahájení provozu v sobotu 26. října do ukončení provozu v pondělí 28. října mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání. ČTK to dnes sdělil Zdeněk Zuntych z firmy Swietelsky Rail CZ, která bude pražce měnit. Zavedena bude náhradní autobusová doprava XC. Bližší informace lze dohledat na webu dopravního podniku (DPP).

"Během prodlouženého víkendu nastane nepřetržitá výluka obou kolejí v úseku Muzeum - Pražského povstání. V této době se vymění převážná část pražců, včetně svařování kolejnic a finálního úklidu, aby na konci výluky bylo vše hotovo a mohla se zrušit pomalá jízda a jezdit plnou rychlostí," uvedl stavbyvedoucí Jan Hrazdira.

Přípravné práce se v tunelech dělaly od 12. do 20. října. Zahrnovaly například povolování upevňovadel, řezání kolejnic, vyřezávání a vybourání části dřevěných pražců.

Při výluce bude kromě zavedení náhradní autobusové linky XC posílen provoz autobusu číslo 196. Zastávka linky číslo 134 Pražského povstání pro směr Dvorce bude posunuta přibližně o 25 metrů vpřed. Pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět.

DPP měnil na lince C pražce naposledy letos na začátku července. Tehdy se potýkal v první den výluky s nedostatečnou kapacitou stanice Pražského povstání. DPP následně od sebe oddělil nástupní a výstupní trasy do a ze stanice metra.

DPP provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává na 11.000 lidí. Praha dotuje DPP více než 13 miliardami korun ročně.