O dalších krocích kvůli dolu Turów ministerstvo rozhodne v červnu

Praha - O dalších krocích kvůli prodloužení těžby v polském dolu Turów u českých hranic ministerstvo životního prostředí rozhodne do konce června na základě právní analýzy. Na dotaz ČTK to uvedl ministr Richard Brabec (ANO). Liberecký kraj chce, aby Česko podalo žalobu k evropskému soudu. K posouzení této možnosti vyzval ministerstva životního prostředí a zahraničí minulý týden také sněmovní výbor pro životní prostředí.

"O dalších krocích rozhodneme do konce června na základě právní analýzy. Využijeme ale všech prostředků při hájení zájmů našich občanů," napsal Brabec.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Koncese pro těžbu měla firmě teď v dubnu skončit, polské ministerstvo klimatu ji ale v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo. Polsko vydalo rozhodnutí o prodloužení i přes výslovný nesouhlas české vlády a výtky poslanců Evropského parlamentu.

"Dosavadní jednání s polskou stranou zatím nevedla k ničemu, proto chceme, aby stát podal žalobu k Evropskému soudnímu dvoru pro porušení mezinárodního práva naším polským sousedem," řekl minulý týden radní pro životní prostředí Libereckého kraje Jiří Löffelman (Starostové pro Liberecký kraj).

Hnědouhelný důl v Turówě by se měl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozrůst o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu nebo propadů půdy. Polská strana ale zásadnější vliv na české území odmítá.