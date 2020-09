O chytrá řešení je zájem i v době koronavirové krize

Třetí ročník konference URBIS SMART CITY FAIR se zaměřil na praktická řešení pro města. Poradil i s tím, jak se dají inovace využít v době pokoronavirové. Zaměření zejména na odbornou část se osvědčilo, protože 2. a 3. září prošlo pavilonem E 600 návštěvníků. Dalších 300 se připojilo on-line.

Fotogalerie

Konference se zabývala šesti hlavními tématy – životním prostředím, digitalizací, službami, řízením, budoucností a přínosy. O nich hovořilo na EXPO STAGI více než padesát českých i zahraničních odborníků. Mezi nimi byli například zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, Roman Nekula z Brněnských komunikací, Michal Lakomski z Poznaně či David Koppitz z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ti, kteří nemohli přijet, se připojili alespoň virtuálně.

Zpestřením konference byl také program na MAIN STAGE, kde se konalo zasedání evropské platformy pro chytrá města a komunity EIP-SCC. To virtuálně zahájila zdravice eurokomisařky pro energetiku Kadri Simson. „Definující výzvou naší generace je klimatická změna. A tu nelze řešit bez měst, kde žije většina lidstva. Záměry Evropské komise proto mají velký městský rozměr,“ zdůraznila.

Mezinárodní projekty i užitečné workshopy

Mezi další důležité body patřila také prezentace výstupů a zkušeností z Lighthousových projektů v rámci podpory Horizon 2020. Na výstavišti se uskutečnilo zasedání projektu C-Roads, které vedl Martin Böhm. Tento projekt bude v budoucích letech hýbat inteligentní dopravou.

Návštěvníci si užili také praktické workshopy, které se věnovaly budoucnosti autonomních vozů ve městech i příběhům úspěšných měst zapojených do programu URBACT. Experti představili i koncept udržitelné čtvrti Chytré Líchy, která se buduje v Židlochovicích, i plánování a rozvoj chytré čtvrti Špitálka, která spadá pod projekt RUGGIDISED.

V pavilonu E se kromě řečníků představilo na ploše 409 metrů čtverečních také 31 vystavovatelů. Ti prezentovali softwarová řešení, ale i chytrý městský mobiliář. Simulace smart city byla k vidění také na volné ploše před pavilonem.

Exkurze nabídly praktická řešení

Novinkou letošní konference byl třetí den exkurzí, který se uskutečnil mimo areál výstaviště. Své brány otevřely společnosti SAKO Brno, Technické sítě Brno, Teplárny Brno, Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace, FEKT VUT a CEITEC VUT. Chytrá řešení v praxi si přišlo prohlédnout více než sto zájemců.

Ceny získali řečníci i exponáty

Osm exponátů se letos utkalo v soutěži ZLATÁ MEDAILE URBIS 2020. Odborníci za nejlepší zvolili Elektronické odbavování cestujících prostřednictvím bezkontaktních platebních karet ve vozidlech DPMB od společnosti Mikroelektronika, které na výstaviště přivezl Dopravní podnik města Brna. Druhé místo získalo řešení pro monitoring přenosných dopravních značek LocSense od firmy Sensority. Bronz si odneslo zařízení pro samoobslužný prodej a výdej RFID náramků Wristband Dispenser WBD od výrobce Surf Point. Toto řešení v Brně představila společnost e-Point communications.

Poprvé se udělila také cena URBIS SPEAKERS AWARD pro inspirativní řečníky. Vítěze volili přímo návštěvníci pomocí hlasování v mobilní aplikaci BVV Trade Fairs. Nejvíce se účastníkům konference líbil příspěvek od Petra Selníka, druhé místo obsadila Radka Vladyková a třetí místo získala Soňa Jonášová.

Konference za mimořádných opatření

Letošní ročník konference URBIS SMART CITY FAIR se konal za zvýšených hygienických opatření. Zájem o akci ale dokázal, že se v hale cítí bezpečně a mají o odborné konference zájem. Pracovníci výstaviště pravidelně dezinfikovali celé prostory, lidé měli k dispozici antibakteriální gely a vyžadovalo se po nich nošení roušek.

Další ročník URBIS SMART CITY FAIR se uskuteční od 2. do 3. června 2021.

Řekli o konferenci:

Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno, a.s.

URBIS SMART CITY FAIR je důležitá konference s výstavou, která podporuje nové technologie pro města a obce. Současná omezení cestování znemožnila účast zahraničních hostů a řečníků, ale reagovali jsme na aktuální situaci a zachovali tak celkový formát této odborné konference. Jsme rádi, že se mohla uskutečnit i v omezení za kovidoých podmínek v takovém rozsahu.

František Kubeš, Magistrát města Brna

URBIS je jedinečný v kombinaci atraktivního konferenčního programu a možnosti navštívit stánky, kde jsou vidět konkrétní projekty vystavujících firem. Letošní rok hodnotím pozitivně. Jsem mile překvapen účastí, přijelo i mnoho zástupců jiných měst.

David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj

Protože jsem přijel jen na přednášku, nemůžu hodnotit akci jako celek. Navíc vnímáme, že se URBIS koná v neobvyklých podmínkách. Tak jsme rádi, že tady letos můžeme všichni společně být. Je důležité se vzájemně setkávat a diskutovat nad danými tématy z různých úhlů pohledů a vysvětlovat a být ochotni investovat do smart city projektů. Za nás je zásadní zajistit větší akceschopnost státu a jít naproti městům a obcím.

Vladimír Jurik, Smart Cities Klub Slovensko

Účastním se URBISu každým rokem. Je to pro mě jediná středoevropská platforma, kde se setkají zástupci národní úrovně, měst a obcí a také dodavatelé technologií. Všichni společně si neformálně mohou sdělit své zkušenosti a prodiskutovat palčivá témata. Věřím, že tento koncept bude i nadále pokračovat.

Tomáš Apeltauer, VUT Brno

Pro oblast smart cities je URBIS naprosto zásadní projekt. Brno se snaží stát lídrem v této oblasti, takže je ideálním místem pro konání takové akce. Účastníci zde mohou načerpat mnoho inspirace, která je v této oblasti důležitější než v jiných oborech. Smart city jako takové nemá ustálenou definici, každý si pod tímto pojmem představí něco jiného, takže bez výměny zkušeností by to nemohlo vůbec fungovat.

Vít Prýgl, Dopravní podnik města Brna

Dopravní podnik města Brna i já osobně se URBISu účastníme každoročně. Dokonce každý rok přihlašujeme některé naše řešení do soutěže Zlatý URBIS a jsme zatím velmi úspěšní. Myslím si, že setkávání lidí, kteří se pohybují v tomto oboru, je velmi důležité. Velice inspirativní jsou v letošním roce exkurze do firem, kde účastníci uvidí chytrá řešení v praxi. URBIS je pro nás naděje – po půl roce jsme se konečně všichni sešli a setkali tváři v tvář. Je to letos sice komornější, ale zato se mi zdá, že dorazili ti správní lidé, ti, kteří o to opravdu stáli.

Roman Nekula, generální ředitel Brněnské komunikace

Velice vítám, že na konferenci URBIS SMART CITY FAIR je diskuze mezi akademickou sférou a výzkumnými pracovišti, ale zároveň i byznysem. Uvítal bych, kdyby bylo v příštím ročníku více praktických ukázek, abychom se mohli inspirovat z realizovaných projektů zahraničních partnerů, které jsou užitečné pro samotná města.

Soňa Jonášová, zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky

URBIS hodnotím jako příležitost k diskuzi napříč jednotlivými sektory mezi odborníky, říká se tomu propojování bublin. Každý z nás se věnuje něčemu jinému – velmi konkrétnímu, nicméně pokud tato řešení propojíme slovem „chytrý“, tak je zde příležitost k synergiím. Pro mě je URBIS a podobné akce příležitostí pochopit nová technologická řešení, která je třeba implementovat do našich projektů postavených od počátku na vizích. Díky tomu, že komunikujeme s dalšími účastníky konference, vidíme, že naše vize jsou reálné. Je to zajímavý a příjemný střet s technologickou praxí.