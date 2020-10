O české plicní ventilátory CoroVent požádalo přes 50 zařízení

Plicní ventilátor CoroVent, který představili zástupci Českého vysokého učení technického (ČVUT) na tiskové konferenci 14. září 2020 v Praze. Dvě stovky těchto plicních ventilátorů jsou podle ČVUT připraveny k dodání do nemocnic. Zařízení mohou výrobce kontaktovat prostřednictvím formuláře na webu školy. Jde o ventilátory, na jejichž výrobu se lidé složili ve sbírce vyhlášené letos na jaře.

Třebíč - O plicní ventilátory CoroVent určené nemocným s koronavirem požádalo podle výrobce přes 50 zdravotnických zařízení v České republice. Ventilátory vyrábí firma MICo Medical. Podle zástupce firmy Michala Kazdy poputují první ventilátory do nemocnic na konci týdne. Jejich distribuci i zaškolování obsluhy má na starosti ČVUT v Praze, které za vznikem ventilátoru stojí.

"Má na to vytvořený covid formulář, kam se nemocnice nahlásí. Nepíší, kolik chtějí ventilátorů, protože situace se stále vyvíjí," řekl Kazda. ČVUT podle něho chce volné plicní ventilátory rovnoměrně rozdělit.

Výrobu 182 plicních ventilátorů zaplatily peníze od dárců. Podle mediálního zástupce MICo Medical Jana Kubáta se do nemocnic dostanou v první fázi jen tyto ventilátory. "My jsme teď ve složité situaci, protože finišujeme jednání se zahraničními zákazníky, takže naše následná výroba se bude odvíjet od těchto kontraktů a samozřejmě zájmu státu. Už jsme mnohokrát apelovali na stát, že pokud podepíšeme zahraniční zakázky, budeme vázáni smlouvami o plnění těchto kontraktů a dodávkou CoroVentů do zahraničí," uvedl Kubát.

Očekával by od státu, že bude ve vybavování s plicními ventilátory připravenější, protože nejde jen o přístroje, ale i o obsluhu. "CoroVent má tu výhodu, že se s ním naučí odborný personál pracovat rychle a upřímně řečeno, o to teď jde především," dodal Kubát.

Plicní ventilátor CoroVent vznikl letos díky spolupráci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, iniciativy COVID19 a firmy MICo. Zúčastnění společně s dalšími dárci podle dřívějšího vyjádření majitele třebíčské skupiny MICo Group Jiřího Dennera do projektu CoroVentů investovali desítky milionů korun a chtějí, aby jich byl v Česku dostatek.

Nový ventilátor získal americkou certifikaci a nyní podle Kubáta pracuje na první zahraniční dodávce deseti ventilátorů. Už dřív uzavřel výrobce partnerství s jihokorejskou skupinou Korean Heavy Industry & Development. Korejci se stali polovičními vlastníky MICo Medical.