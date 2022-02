O částech západní reakce na ruské návrhy lze jednat, míní Putin

Kyjev/Moskva - Rusko bude postupovat podle vývoje reálné situace, bude se však snažit o diplomatické řešení krize ve vztazích se Západem kvůli Ukrajině, uvedl ruský prezident Vladimir Putin po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem. Kancléř na společné tiskové konferenci vybízel k odvrácení války a přesvědčoval, že možnosti diplomatického řešení krize nebyly vyčerpány.

Rusko nemůže zavírat oči nad přístupem USA a NATO k bezpečnosti, ale v reakcích USA a NATO na ruské návrhy jsou body, ve kterých lze spolupracovat, uvedl Putin na tiskové konferenci po jednání se Scholzem. Varoval, že Moskva vnímá "násilné zadržování Ruska" jako ohrožení.

Putin současně zopakoval ruské požadavky, aby se Západ zavázal nerozšiřovat NATO a nerozmístit útočné zbraně u hranic Ruska. Alianční země se odmítají zaručit, že se NATO nikdy o Ukrajinu nerozšíří, žádná další země totiž podle nich nesmí mít právo veta při rozhodování o tom, koho se aliance rozhodne přijmout.

Rusko bude podle svého prezidenta postupovat podle vývoje reálné situace. Současně ale Putin ujistil, že Moskva bude usilovat o řešení krize diplomatickou cestou.

Scholz, který o den dříve jednal v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, se vyslovil pro další dialog s Ruskem. "Diplomatické možnosti nebyly ani zdaleka vyčerpány," řekl kancléř na společné tiskové konferenci s Putinem. Uvítal zprávy o stažení části ruských sil od hranic s Ukrajinou jako dobrý signál. "Doufáme, že další budou následovat," dodal.

Kancléř varoval před možností, že by Rusko uznalo nezávislost povstaleckých republik na východě Ukrajiny, jak dnes k tomu ruského prezidenta vyzvali ruští poslanci. Podle Scholze by to znamenalo "politickou katastrofu".

Západ a Kyjev se kvůli soustředění ruských vojsk u hranic s Ukrajinou obávají nového ruského útoku na sousední zemi. Moskva, která takový úmysl popírá, dnes ohlásila začátek stahování některých svých vojáků do původních posádek.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) na dnešek svolala na žádost Ukrajiny jednání o ruských vojácích shromážděných poblíž ukrajinských hranic. Ukrajina požádala o schůzi poté, co minulý týden dala Moskvě 48 hodin na to, aby vysvětlila ruské vojenské aktivity poblíž ukrajinských hranic, ale nedostala odpověď. Podobné pondělní schůzky, kterou svolaly pobaltské země, se Rusko odmítlo zúčastnit. Stejně Moskva postupuje také u dnešního jednání, vyplývá z informací agentury TASS.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) plánuje v Kyjevě setkání s tamním primátorem Vitalijem Kličkem. Hřib v pondělí řekl, že jeho cestu do Kyjeva nelze zrušit, ačkoliv české ministerstvo zahraničí v pondělí i v neděli varovalo před cestami na Ukrajinu. Primátor do země zamíří jako reprezentant Paktu svobodných měst, který Praha spolu s Budapeští, Bratislavou a Varšavou založila v roce 2019.

Rusko na svém území poblíž ukrajinských hranic podle západních představitelů shromáždilo přes 100.000 vojáků a dalších 30.000 vyslalo na cvičení do Běloruska. Odmítá ale, že by mělo v plánu na Ukrajinu zaútočit. Západní země tvrdí, že Moskva svou vojenskou přítomnost u hranic s Ukrajinou stále posiluje, podle USA a Francie se však Putin zatím k výpadu vůči svému západnímu sousedu pevně nerozhodl.