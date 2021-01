O britské punkové skupině Sex Pistols vznikne seriál

Londýn - Příběh britské punkové skupiny Sex Pistols bude zfilmován jako šestidílný seriál. Natočí ho režisér Danny Boyle, který se proslavil celovečerními filmy jako Trainspotting nebo Oscarem oceněný Milionář z chatrče. Informovala o tom televizní stanice FX. Seriál s pracovním názvem Pistol se má opírat o paměti kytaristy Stevea Jonese.

Natáčení má začít v březnu a role zpěváka kapely Johnnyho Rottena se má zhostit Brit Anson Boon. Kapela Sex Pistols podle Boylea trvale změnila britskou společnost a kulturu.

Sex Pistols se v 70. letech minulého století proslavili songy jako Anarchy in the UK nebo God Save the Queen. Druhá píseň vyvolala pozdvižení v roce 1977, kdy byla britská královna Alžběta II. na trůně 20. rokem. Píseň odvozená od názvu britské hymny začíná slovy "God save the Queen - the fascist regime" (Bůh ochraňuj královnu - fašistický režim). Rozhlasové stanice ji tehdy z loajality vůči panovnici odmítaly hrát.