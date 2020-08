O Bělorusku budou jednat špičky EU, sejde se opoziční rada

Minsk/Brusel - O situaci v Bělorusku, kde druhý týden po prezidentských volbách neustávají protesty proti setrvání autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka u moci, budou dnes prostřednictvím videokonference jednat prezidenti a premiéři zemí Evropské unie. Mimořádný virtuální summit má začít v poledne. V Minsku se zároveň podle tiskových agentur sejde koordinační rada, kterou založila opozice, aby napomohla k hladkému předání moci. K tomu by podle členek rady měl napomoci i avizovaný brzký návrat vůdkyně opozice Svjatlany Cichanouské z litevského exilu.

Dosavadní prezident Lukašenko podle běloruských úřadů v prezidentských volbách z 9. srpna získal přes 80 procent hlasů. Opozice i vlády mnoha zemí ale považují výsledek za zmanipulovaný a v Bělorusku pokračují masivní protesty. Ministři zahraničí zemí EU se minulý pátek shodli na sankcích proti běloruským představitelům zodpovědným za násilné zákroky proti demonstrantům a za falšování výsledků sporných voleb hlavy státu.

Ještě před dnešním mimořádným jednáním premiérů a prezidentů zemí EU budou mít videokonferenci předsedové vlád států visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a pobaltských zemí. "My nechceme poškodit tu zemi, ty lidi. Mají to být sankce vůči konkrétním osobám. To nejsme my, kteří to navrhují, bude to návrh Evropy, který by měl přinutit ten režim, aby akceptoval právo Bělorusů na svobodné volby," prohlásil v úterý český ministerský předseda Andrej Babiš.