NYT: Voják USA dával na internet tajné informace asi déle, než se tušilo

Washington - Americký gardista Jack Teixeira zřejmě zveřejňoval tajné dokumenty na internetu déle a ve větším rozsahu, než se doteď tušilo. Píše to dnes deník The New York Times. Profil, který používal Teixeira, začal zveřejňovat utajené dokumenty na síti Discord jen pár dní po začátku války na Ukrajině. Americké ministerstvo obrany odmítlo zjištění deníku komentovat, napsala agentura Reuters.

Podle listu Teixeirův profil začal umisťovat tajné dokumenty v jedné skupině na sítí Discord už od konce února loňského roku. Jednalo se při tom o jinou skupinu, než ve které se později objevily dokumenty, kterým se věnují média v posledních týdnech a které začaly kolovat po internetu. Skupina, kde profil zveřejňoval dokumenty od února loňského roku, měla zhruba 600 členů. Byla tak výrazně větší než ta, kde se objevily další utajené informace, na které upozornila v dubnu média.

Podle deníku není jasné, zda úřady o zveřejnění tajných informací v jiné skupině na síti Discord ví. Jednalo se o dokumenty o ukrajinských a ruských ztrátách ve válce, o aktivitách ruských rozvědek či o pomoci poskytnuté Ukrajině. Profil uváděl, že čerpá ze spisů Národní agentury pro bezpečnost (NSA), Ústřední zpravodajské služby (CIA) a dalších tajných služeb. Dokumenty zveřejňoval ve skupině více než rok. "Rozhodl jsem se zastavit aktualizace," napsal letošního 19. března.

Podle deníku se otevírá otázka, proč si americké úřady nevšimly úniku tajných informací dříve, než na dokumenty upozornila v dubnu média. Skupina, o které píše newyorský list, navíc byla lehce dohledatelná na síti youtube.

Jednadvacetiletého Teixeiru zatkli minulý týden agenti Federální úřadu pro vyšetřování (FBI) a v pátek 14.dubna poprvé stanul před soudem, kde byl obviněn z neoprávněného držení a předávání utajovaných informací. Za úmyslné předávání informací o národní obraně hrozí až deset let vězení.