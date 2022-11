NYT: Vedení Kyjeva se připravuje na scénář úplného blackoutu ve městě

Kyjev - Vedení Kyjeva připravuje scénář evakuace všech obyvatel města pro případ, že by v něm nastal úplný výpadek proudu. Napsal to deník The New York Times, který se odvolává na Romana Tkačuka z městské správy. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v sobotu občany varoval, že se město může ocitnout bez světla, vody a vytápění, a vyzval občany, aby se připravili pro případ, že by tento pesimistický scénář nastal.

Pokud by ruské síly dál ničily objekty kyjevské energetické infrastruktury, mohl by Kyjev zůstat úplně bez dodávek proudu, uvedl americký deník. Společně s tím by přestaly fungovat i dodávky vody a rovněž kanalizace.

Městští úředníci by se o nebezpečí úplného blackoutu měli dozvědět zhruba s dvanáctihodinovým předstihem. V takovém případě vyzvou obyvatele, aby z města odjeli. V Kyjevě nyní podle sobotního oznámení starosty žije kolem tří milionů lidí, z nichž asi desetinu tvoří běženci.

Portál Meduza napsal, že z článku amerického deníku není jasné, zda se informace o přípravách evakuace a úplném výpadku proudu zakládají pouze na sdělení Romana Tkačuka z kyjevské městské správy, nebo i na dalších zdrojích.

Starosta města Kličko ale v sobotu ve vysílání televize vyzval Kyjevany, aby se zamysleli, zda mají možnost dočasně se přesunout k příbuzným nebo ke známým, kteří mají dům za městem s kamny a vlastním přívodem vody.

Kvůli častým ruským útokům na energetickou infrastrukturu se mnohá ukrajinská města potýkají s výpadky proudu. V Kyjevě a na dalších místech navíc úřady ve snaze šetřit elektrickou energii přistupují ke stabilizačním odstávkám proudu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruské síly během invaze na Ukrajinu poškodily už 40 procent ukrajinské energetické infrastruktury.