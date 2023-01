NYT: USA posílají Ukrajině i zásoby munice uskladněné v Izraeli

New York - Spojené státy posílají Ukrajině i zásoby své munice uskladněné v Izraeli, uvedl dnes deník The New York Times. Blízkovýchodní země přitom sama zbraně Kyjevu dodávat odmítá. Odhaduje se, že Ukrajina měsíčně spotřebuje kolem 90.000 dělostřeleckých granátů, na což zdaleka nestačí ani kombinované výrobní kapacity Spojených států a evropských zemí. Proto USA hledají zdroje i jinde.

O transferu zhruba 300.000 dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů rozhodl Washington loni v době, kdy v čele Izraele stál ministerský předseda Jair Lapid. Tento středový politik navzdory obavám panujícím v jeho zemi ze zhoršení vztahů s Moskvou s transferem munice souhlasil. Formálně to ani USA nepotřebovaly, protože jim munice patří.

Izrael dosud svou podporu Kyjevu omezuje především na verbální kritiku ruské agrese a dodávky humanitární pomoci a ochranných prostředků. S Moskvou se totiž Tel Aviv snaží udržet alespoň základní funkční vztahy, například kvůli svým vojenským úderům na cíle v Sýrii, kde má Moskva vojáky.

Pentagon v Izraeli skladuje munici už desítky let, a to pro své potřeby, na případnou pomoc této zemi v době války nebo na dodávky dalším spojencům. Ukrajině dodávají USA munici i ze svých zásob v Jižní Koreji.

Jestli se dají očekávat další podobné přesuny zbraní z Izraele do Ukrajiny za úřadování staronového premiéra Benjamina Netanjahua, není zřejmé. Netanjahu se během doby, kdy vedl zemi, vždy snažil mít i dobré osobní vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.