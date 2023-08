NYT: Ukrajina zkoumá uhynulé delfíny a sviňuchy, chce obvinit Rusko z ekocidy

Kyjev - Ukrajina chce proti Rusku vznést obvinění z naprosté devastace životního prostředí - ekocidy, uvedl dnes list The New York Times (NYT). Bezmála 18 měsíců trvající ruská invaze si podle ukrajinských úřadů vyžádala krutou daň mimo jiné na mořských ekosystémech. Při shromažďování důkazů o dopadu války na životní prostředí proto dokumentují i uhynulé kytovce včetně delfínů a sviňuch, které voda vyplaví na černomořské pobřeží.

"Delfíni nejsou jen roztomilá stvoření. Jsou to zvířata klíčová pro mořský ekosystém. Pokud jsou na tom špatně, je na tom špatně celý ekosystém," uvedl specialista na mořské savce Pavlo Goldin z Ukrajinského výzkumného centra mořské ekologie (UkrNCEM). Pod dohledem místní prokuratury a policistů na pláži nedaleko jihoukrajinského přístavu Oděsa provedl pitvu uhynulé sviňuchy obecné, jedné z mnoha v této oblasti.

Mezinárodní trestní soud (ICC) nyní může zkoumat čtyři zločiny - genocidu, zločiny proti lidskosti, agresi a válečné zločiny. Ukrajina by k nim chtěla přidat i pátý, zmíněnou ekocidu, a pitva sviňuchy obecné na pláži u Oděsy je součástí tohoto úsilí, píše NYT. Vyšetřovatelé podle ukrajinského ministra životního prostředí Ruslana Strilece dosud shromáždili údaje týkající se více než 900 případů mrtvých zvířat z čeledí delfínovití a sviňuchovití. Jsou v nich zahrnuti kytovci vyplavení na ukrajinské, ale i turecké či bulharské pobřeží.

"Právě připravujeme strategii pro stíhání environmentálních válečných zločinů a ekocidy," uvedl Maksym Popov, poradce ukrajinského generálního prokurátora pro záležitosti týkající se životního prostředí.

Zatím nejhorším zásahem do životního prostředí v už tak devastující válce bylo podle NYT červnové zničení Kachovské přehrady. Z útoku se vzájemně obvinily Ukrajina i Rusko, rezervoár ale od prvních dnů invaze okupovaly ruské síly. Experti oslovení listem NYT dříve uvedli, že nejpravděpodobnější příčinou byl výbuch zevnitř. Záplavová vlna dál po proudu Dněpru a do Černého moře přivedla biliony litrů znečištěné vody, která podle Goldina obsahovala těžké kovy i pesticidy, a do moře se dostala i výbušná zařízení.

Několik dnů po odpálení Kachovské přehrady uhynula i sviňucha pitvaná Goldinem. Proč toto konkrétní zvíře uhynulo, není zatím jasné. Mořské živočichy v Černém moři ale ohrožují i ruské válečné lodě a jejich sonary, výbuchy, odpalování raket nebo nízko letící ruské stíhačky. Pobřežní vody znečišťují také námořní miny, látky uniklé z výbušnin nebo pohonných hmot.

Okamžitou ochranu životního prostředí ve svém desetibodovém mírovém plánu požaduje i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dokument, který zahrnuje zejména požadavek na stažení ruských vojsk z celého území Ukrajiny a ustanovení územní celistvosti Ukrajiny či zřízení tribunálu pro souzení ruských válečných zločinů, představil loni v listopadu na summitu G20 na Bali. Agentura Reuters loni uvedla, že součástí je i požadavek na "ukončení rozsáhlého ničení ekosystémů a ochranu životního prostředí s důrazem na obnovu zařízení určených k úpravě vody a jejich odminování".