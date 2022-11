NYT: Ruští velitelé v říjnu probírali možné použití jaderné zbraně na Ukrajině

Washington - Ruští vojenští velitelé v říjnu probírali možnost použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině, napsal list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje v americké vládě. Ruský prezident Vladimir Putin, který má jediný pravomoc o jejím použití rozhodnout, se jednání nezúčastnil. Bílý dům zprávu NYT odmítl komentovat, zopakoval pouze, že nevidí žádné náznaky toho, že by se ruská armáda chystala jadernou zbraň použít.

Informace o tom, že ruští velitelé debatovali, kdy a jak by Moskva mohla použít na Ukrajině jadernou zbraň, kolovala v americké vládě v polovině října. NYT uvádí, že zpráva znepokojila administrativu amerického prezidenta Joea Bidena, jelikož poukazuje na frustraci ruských generálů z vývoje bojů na Ukrajině.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby na dotaz novinářů ohledně zprávy odpověděl, že její detaily nebude komentovat.

"Již dříve jsme uvedli, že ruské poznámky o možném použití jaderných zbraní jsou hluboce znepokojivé a bereme je vážně. Situaci monitorujeme, jak nejlépe dokážeme, a nevidíme žádné náznaky, že by se Rusko chystalo jaderné zbraně použít," řekl Kirby.

Obavy z použití jaderné zbraně na konci října opět rozvířily ruské výroky o tom, že Ukrajina sestavuje takzvanou špinavou bombu, tedy bombu, která po výbuchu zamoří okolí radioaktivním materiálem pomocí exploze konvenční výbušniny.

Na žádost Kyjeva jsou od 31. října ve dvou jaderných zařízeních na Ukrajině inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), aby ověřily, zda mají ruská obvinění faktický základ. Západ i Kyjev obvinění označují za falešná a ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že působí dojmem, že Moskva plánuje provést útok špinavou bombou sama a vinu následně svalit na Kyjev.

Taktická jaderná zbraň je určená k použití na bojišti v blízkosti vlastních jednotek, kde má zlikvidovat nepřátelské síly. Americký institut pro studium války (ISW) na začátku října uvedl, že ruská armáda ve svém současném stavu není schopná operovat v zamořeném bojovém prostředí.