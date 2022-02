NYT: Otázky na tiskových konferencích v Pekingu vyprávějí vlastní příběh

Peking - První otázka na sobotní tiskové konferenci k olympijským hrám přišla od německého reportéra a každý mohl tušit, na co se zeptá. "Co se týče případu Kamily Valijevové," začal novinář s odkazem na mladičkou krasobruslařku, která se ocitla v ohnisku nejnovějšího ruského dopingového skandálu, "můžete vysvětlit, proč trvalo šest týdnů, než se pozitivní výsledek testu dostal na veřejnost?"

Druhou otázku položil reportér z oficiální tiskové agentury Nová Čína a směr diskuse se obrátil, no, úplně jinam. "Jaké je oblíbené jídlo mezi sportovci?" zeptal se. "Máte konkrétní číslo, kolik už snědli pečených kachen?" A ve stejném duchu to pokračovalo dál, napsal zpravodajský server The New York Times.

V angličtině zaznělo dvanáct otázek a jedenáct z nich se týkalo dopingového skandálu. V čínštině padlo sedm otázek, které se týkaly v podstatě čehokoli jiného. Jediná hodina tak dokonale shrnula paralelní přístup ke zpravodajství o olympijských hrách uvnitř pekingské bubliny.

Každé ráno zahraniční novináři zasypávají mluvčího Mezinárodního olympijského výboru (MOV) často netaktními otázkami na vše, co je v nepořádku. Mezitím se domácí reportéři vyptávají jeho čínských kolegů na vše, co je v pořádku.

Oba tiskové sbory mají samozřejmě různé cíle a jinak nastavené limity. Ale málokdy jsou rozdíly mezi nimi v tak ostrém kontrastu a po tak dlouhou dobu, jako během pekingské zimní olympiády.

"Celý účel médií je zde jiný," řekl Mark Dreyer, pekingský analytik serveru China Sports Insider. "Na Západě je jejich úkolem volat lidi k odpovědnosti, odhalovat lži, korupci a podobně, stejně jako informovat o novinkách. Úkolem čínských novinářů je vyprávět oficiálně schválený příběh. A pokud se příliš vzdálí od hranice toho, co je schválené a povolené, dostanou se do problémů," dodal.

Čína na olympijských hrách udělala jisté ústupky. Například lidé v olympijském areálu mají k dispozici "bezbariérový internet", který jim umožňuje obejít běžný firewall v zemi a dostat se na webové stránky a online platformy, které většina Číňanů nemůže využívat.

Přesto to ve většině případů vypadá, jako by oba tiskové sbory tančily vedle sebe v nabitém tanečním sále - ale každý na jinou melodii. Jejich tón udala už zahajovací tisková konference her, kdy novináři obvykle zasypávají předsedu MOV Thomase Bacha otázkami týkajícími se různých kontroverzí. Nejdřív ale zazněla otázka čínské státní televizní stanice CCTV. "Po dvou letech temných časů," zeptal se reportér, "cítíte příchod jara?"

O to větší kontrast nastal, když k mikrofonu přistoupil reportér agentury Reuters a zeptal se Bacha na jeho plány setkat se s čínskou tenistkou Pcheng Šuej, která na několik týdnů zmizela z očí veřejnosti poté, co obvinila vysokého vládního úředníka ze sexuálního napadení. Zprávy o Pcheng Šuej jsou v Číně stále cenzurované.

A podobně to pokračuje dál. Na sobotní tiskové konferenci MOV padly tři po sobě jdoucí otázky zahraničních reportérů, kteří tlačili na olympijské funkcionáře ohledně dopingového případu Kamily Valijevové.

A pak přišla řada na čínskou novinářku. "Sportovci podávají spoustu skvělých výkonů, padá spousta olympijských rekordů," řekla. "Souvisí tyto dobré výkony s podporou olympijských vesnic, s dobrým servisem pro sportovce?" zeptala se.

Odpověď si můžete domyslet.

Během tiskové konference západní novináři dostali několik odpovědí na své citlivé dotazy. Čínským novinářům se často dostávalo plynulých odpovědí dlouhých na několik odstavců; ostatně podle Dreyera v Číně často platí, že novináři musí předkládat své otázky předem.

A pokud se pokusí od oficiální linie odchýlit - nic se nedozví. Jeden čínský novinář se zeptal mluvčího hostitelského výboru Čao Wej-tunga, jestli by mohl nějak komentovat skutečnost, že někteří sportovci podali dobré výkony a někteří ne.

"Chtěl bych se s vámi podělit o historický příběh z olympijské historie...," začal Čao dvouapůlminutový monolog, v němž se příběh z olympiády v roce 1908 přelil v lekci o důležitosti vzájemného respektu.

Sobotní tisková konference nicméně skončila příjemným překvapením. Poslední otázku měl možnost položit reportér americké agentury AP, který oslovil čínského mluvčího a překvapivě se zeptal na jídlo: "Jsou v olympijské vesnici k dispozici košer a halál pokrmy?"

Takže se zdá, že zájmy reportérů z obou táborů se přece jen někdy mohou protnout.