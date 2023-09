NYT: Kolik kávy je příliš mnoho?

New York - Káva může být spoustou věcí: ranním rituálem, kulturní tradicí, prostředkem k zvýšení produktivity a dokonce i zdravým nápojem, napsal zpravodajský server The New York Times.

Studie například naznačují, že pijáci kávy žijí déle a mají nižší riziko cukrovky druhého typu, Parkinsonovy choroby, kardiovaskulárních onemocnění a některých druhů rakoviny. "Celkově káva přináší více dobrého než špatného," řekl Rob van Dam, profesor na Univerzitě George Washingtona, který se zaměřuje na vědy o cvičení a zdravé výživě.

Je však možné, abyste si šálkem kávy k snídani, latté k obědu a odpoledním espressem dopřáli příliš mnoho kávy? A pokud ano, jak to poznáte?

Káva obsahuje tisíce chemických sloučenin, z nichž mnohé mohou ovlivňovat zdraví, řekla Marilyn Cornelisová, docentka preventivní medicíny ze Severozápadní univerzity. Káva je však také největším zdrojem kofeinu pro lidi ve Spojených státech, a odtud pramení většina rizik spojených s její konzumací, uvedla.

Příliš mnoho kofeinu může způsobit bušení srdce, nervozitu, úzkost, nevolnost nebo problémy se spánkem, uvedla profesorka Jennifer Templeová z Univerzity v Buffalu.

Může také vést k bolestem hlavy, refluxu žaludečních kyselin a při nadměrně vysokých dávkách dokonce k třesu nebo zvracení, uvedla doktorka Adrienne Hughesová, toxikoložka a docentka pohotovostní medicíny na Oregonské univerzitě.

Podle Marilyn Cornelisové má ale "většina lidí dobře nastavenou reakci na kofein," a když začnou pociťovat byť i jen mírné příznaky nadměrné konzumace, příjem omezí.

Proto se jen zřídka objevují nebezpečné vedlejší účinky pití kávy, řekla Adrienne Hughesová. Předávkování kofeinem je podle jejích slov obvykle důsledkem příjmu příliš vysokého množství v koncentrované podobě, jako jsou prášky nebo doplňky stravy, během krátkého časového období.

Ve většině případů byste museli zkonzumovat alespoň 10.000 miligramů kofeinu - tedy ekvivalent asi 50 až 100 šálků kávy, v závislosti na její síle - aby to bylo potenciálně smrtelné, dodala Adrienne Hughesová.

Kofein může způsobit krátkodobé zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence, zejména pokud ho nekonzumujete pravidelně, uvedla. To však obvykle není škodlivé. Studie ukazují, že obvyklé pití kávy zřejmě dlouhodobě nezvyšuje krevní tlak ani riziko abnormálního srdečního rytmu.

Přesto, pokud jste náchylní k abnormálnímu srdečnímu rytmu nebo pokud po požití kofeinu zaznamenáte bušení srdce, můžete být na jeho účinky citlivější a neměli byste ho konzumovat více, než jste zvyklí, anebo přijímat velké dávky z koncentrovaných zdrojů, jako jsou doplňky stravy nebo energetické injekce, uvedla Adrienne Hughesová.

V těhotenství je nadměrná konzumace kofeinu spojená se zvýšeným rizikem potratu, varoval Rob van Dam.

Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) může většina dospělých bezpečně zkonzumovat 400 miligramů kofeinu - tedy množství, které je zhruba obsaženo ve čtyřech šálcích běžné kávy nebo šesti šálcích espressa.

Kofein se nachází také v některých čajích, limonádách, hořkých čokoládách, lécích proti bolesti hlavy a některých energetických a sportovních doplňcích.

Lidé nicméně odbourávají kofein různou rychlostí - 400 miligramů může pro někoho být až příliš, zatímco jiní si mohou běžně dopřát více bez jakýchkoli vedlejších účinků.

Marilyn Cornelisová uvedla, že v závislosti na genetických předpokladech může trvat od dvou do deseti hodin, než se z krve vyloučí polovina dávky kofeinu. Pokud tedy patříte mezi ty, jimž vylučování kofeinu trvá déle, může vám odpolední espresso způsobit problémy se spánkem.

Kouření tabákových výrobků může také výrazně urychlit metabolismus kofeinu, a proto ti, kteří kouří, mohou potřebovat konzumovat více kofeinu, aby se cítili čilí.