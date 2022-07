Washington - U cesty klikatící se venkovskou krajinou, v osadě tvořené obytnými vozy pár set metrů od farmy s dobytkem, žije muž, kterému zničila život konspirační teorie o loňském vpádu do sídla amerického Kongresu. Ray Epps čelil útokům a výhrůžkám od neznámých lidí, byl nucen prodat svůj dům a podnik ve státě Arizona a nakonec se s manželkou odstěhoval na louku v předhůří Skalnatých hor. To vše proto, že jej republikánští politici a jejich spojenci v médiích začali bez důkazů označovat za vládního agenta, který pomohl nepokoje ze 6. ledna 2021 vyprovokovat, napsal list The New York Times (NYT).

"Tohle všechno, je to prostě peklo," řekl Epps, když nedávno deníku poskytl rozhovor pod podmínkou, že nebude prozrazena poloha jeho nového domova. Poté, co měsíce sledoval, jak vlivné osobnosti, které dříve respektoval, očerňují jeho jméno, se rozhodl, že se bude hájit. "Pravda musí vyjít najevo," řekl.

Prakticky od chvíle, kdy násilný dav vtrhnul do washingtonského Kapitolu, se snaží spojenci tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa házet vinu za útok na nejrůznější strany. Nejdříve ukazovali na antifu, tedy levicové hnutí, jehož stoupenci se opakovaně střetávali s Trumpovými podporovateli, ovšem u vniknutí do Kapitolu nebyli. Pak se pokoušeli vinit Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který, podle lidí šířících tento nepodložený příběh, útok naplánoval s cílem vyvolat tažení proti konzervativně smýšlejícím občanům. Epps se skrze souslednost událostí, které překroutily jeho roli, stal tváří této konspirační teorie.

Jednašedesátiletý otec a dědeček nebyl do kauzy vtažen zcela náhodou. Na začátku loňského roku se vydal do Washingtonu, aby podpořil Trumpa, a 6. ledna byl u sídla Kongresu. Dokonce byl v předvečer nepokojů natočen, jak nabádá lidi, aby šli do Kapitolu. Videa z dalšího dne však dokládají, že se na místě snažil uklidňovat vášně, zatímco začínaly výtržnosti.

Obskurní média z pravicové scény jako Revolver News pak použila selektivně upravené klipy k tomu, aby Eppse vykreslila jako tajného agenta, který vedl tým zodpovědný za zažehnutí nepokojů. Příběhu se záhy chopil populární moderátor televize Fox News Tucker Carlson, šířili jej také republikánští členové Kongresu Thomas Massie nebo Ted Cruz. Nakonec se přidal i Trump, který Eppse zmínil na mítinku s voliči a zviditelnil twitterové heslo "KdoJeRayEpps".

Tvrzení, že inspiroval dav k vpádu do Kapitolu, je přitom založené pouze na skutečnosti, že nikdy nebyl zatčen a tudíž musí být pod ochranou vlády. Existují ovšem desítky, ne-li stovky lidí, kteří pravděpodobně 6. ledna spáchali méně závažné přečiny, byli vyšetřování FBI a nebyli nikdy obviněni ani vzati do vazby.

Když Epps líčil své zkušenosti, sedící v karavanu se svojí ženou Robyn a jejich dvěma psy, popisoval sám sebe jako otce, bývalého příslušníka námořní pěchoty a zarytého, byť rozčarovaného konzervativce, který se cítí zrazený svými lídry. Společně s manželkou hledají právníka, který by jim pomohl vznést žalobu za pomluvu proti několika aktérům, kteří šíří falešná tvrzení o jeho osobě.

"Jsem přímo ve středu téhle věci, a je to největší fraška, co tu kdy byla," řekl Epps. "Je to zkrátka špatně. Americký lid je naváděn na určitou cestu. Podle mě by to mělo být trestné," dodal.

V rozhovoru uznal, že místy jednal hloupě, když se s jedním ze svých synů na začátku loňského roku vydal do hlavního města USA na projev prezidenta Trumpa. Lituje prý, že 5. ledna 2021 vyrazil na demonstraci, kde pak pronesl výzvu ohledně pochodu na Kapitol. Také si vyčítal zprávy adresované synovci, v nichž mluvil o tom, jak 6. ledna nasměrovával lidi k sídlu Kongresu. Dovnitř budovy Kapitolu Epps údajně nevstoupil. Domnívá se, že zatčení se vyhnul díky tomu, že se okamžitě obrátil na FBI, když zjistil, že s ním vyšetřovatelé chtějí mluvit.

Problémy začaly takřka okamžitě poté, co se v říjnu poprvé objevil v článku od Revolver News. Lidé mu najednou prostřednictvím e-mailu vyhrožovali smrtí a na jeho pozemku se dožadovali "odpovědí" ohledně 6. ledna, známí a dokonce i příbuzní s ním nechtěli mít nic společného, řekl.

Když začali lži šířit moderátor Carlson a prominentní politici, věci se výrazně zhoršily. Ke konci prosince paní Eppsová našla nábojnice u areálu pro konání svateb, který pár vlastnil v Arizoně, což naznačovalo, že někdo na objekt střílel. Po Novém roce pak Epps dostal dopis, jehož autor tvrdil, že má vazby na mexický drogový kartel a že zaslechl, jak se jeho členové baví o tom, že jej zabijí.

Ať už to byla pravda, nebo jen zvrhlý vtip, Eppsová se začala skrývat a její manžel chvíli rodinný podnik vedl sám za pomoci ochranky. Nakonec pár prodal svůj podnik i dům, přičemž přišel o statisíce dolarů a plány, které měl na penzi. "Je to noční můra," řekla Eppsová.

Poté, co před několika měsíci odešli z Arizony do hor, toho Eppsovi mnoho nepodnikali. Daří se jim trávit čas s dětmi i některými ze svých 37 vnoučat, většinu času se však drží stranou. Pan Epps začal nosit klobouk se širokým okrajem, který zakrývá jeho obličej. Když mu někdo na čerpací stanici nebo v obchodě s potravinami řekne, že je mu povědomý, většinou se usměje a odchází.