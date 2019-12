NYT: Jak se vyhnout předčasnému úmrtí

New York - Otázku, jak předčasně neumřít, si ve vánočním čase položil americký list The New York Times. Smrt čeká každého, ale nikdo většinou nepředpokládá, že zemře právě dnes, napsal list. Recepty, jak se vyhnout předčasnému úmrtí, zahrnují rady týkající se dopravy, popíjení ranní kávy nebo mytí rukou.

Cesta do práce může být rizikem, pokud je dopravním prostředkem motocykl, píše NYT. Motorky jsou podle amerických statistik devětadvacetkrát nebezpečnější než osobní auta. Sedmnáctkrát bezpečnější než automobily jsou ale vlaky a autobusy jsou bezpečnější dokonce sedmašedesátkrát. Dopravní letadla jsou ve srovnání s motocykly bezpečnější 3000krát.

Ranní káva nepředstavuje větší riziko, i když jde vlastně o drogu, uvádí americký deník. Kafe si denně dá 90 procent Američanů. Kofein je stejně jako třeba kokain návykový, ale smrtelná dávka činí zhruba 50 až 100 šálků vypitých naráz. Pít kávu je podle listu bezpečné.

Další rada, jak se vyvarovat předčasnému úmrtí, se týká mytí rukou. I rychlé opláchnutí vodou a mýdlem může odstranit až 90 procent bakterií. Pokud si ruce budeme mýt dvacet vteřin, zničíme téměř všechny, tvrdí vědci. Podle nich může správné mytí rukou odvrátit ročně ve světě 1,4 milionu úmrtí. V USA umírá kvůli špatné hygieně ročně 80.000 lidí.

Rizikem může být i oběd, upozorňuje NYT. Otrava jídlem různého stupně intenzity postihne ročně 48 milionů Američanů: 128.000 z nich skončí v nemocnici a 3000 zemře. Nejrizikovější jsou mořské plody, které jsou například devatenáctkrát nebezpečnější než drůbež a šestkrát než syrová zelenina.

Podle doporučení amerických lékařů by děti mladší pěti let, těhotné ženy a senioři nad 65 let neměli vůbec jíst syrové ryby nebo maso, obsažené například v suši nebo v málo propečeném steaku.

Po práci si mnoho lidí zajde na drink, ale i tady samozřejmě číhá nebezpečí, varuje NYT. Auto je zapotřebí nechat doma, protože už půl promile legální ve většině států USA zvyšuje riziko havárie dvojnásobně. Osmnáct drinků týdně kromě toho podle vědecké studie zkracuje věk o čtyři až pět let.

"Život je drahocenná věc a řízení bez alkoholu nebo mytí rukou se netýká jen vašeho zdraví a bezpečnosti. Jde o ochranu dalších lidí a o to, že můžete strávit víc času se svými milovanými," uzavírá svá doporučení newyorský deník.