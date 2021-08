NYT: Americké rozvědky varovaly před rychlým kolapsem afghánské armády

Washington - Zatímco americký prezident Joe Biden a jeho poradci na veřejnosti na začátku léta prezentovali rychlý kolaps afghánské armády jako nepravděpodobný, tajné služby ve svých zprávách před tímto vývojem varovaly a podávaly čím dál pochmurnější obrázek o možnosti návratu Tálibánu k moci. S odvoláním na nejmenované bývalé i současné vládní činitele to v úterý napsal list The New York Times (NYT). Zjištění podle něj vyvolávají otázky o tom, proč se Washington zdál být nepřipravený na pád afghánské vlády a vstup tálibů do Kábulu.

Článek připomíná Bidenovu tiskovou konferenci z 8. července, na níž prezident mimo jiné řekl, že je velmi nepravděpodobné, že se Tálibánu podaří "všechno zabrat a kontrolovat celou zemi". Vehementně tehdy odmítal spekulace o tom, že by konec americké bojové mise v Afghánistánu mohl připomínat nechvalně proslulý odchod Američanů z Vietnamu v roce 1975, a označil za nepravdivé tvrzení, že americké zpravodajské složky považují pád afghánské vlády za pravděpodobný.

Podle informací NYT ale v této době začínaly být mnohé analýzy tajných služeb pesimističtější, přičemž nastolovaly otázky, zda se afghánské bezpečnostní složky zmůžou na výraznější odpor a zda vláda dokáže udržet kontrolu nad hlavním městem. Jedno červencové hlášení popisovalo rostoucí rizika hrozící Kábulu, uvedl zdroj obeznámený s tímto materiálem. V době, kdy bojovníci Tálibánu zabírali řadu obvodů a obléhali několik větších měst, zpráva varovala, že afghánská vláda není na ofenzivu Tálibánu připravená.

Následující týdny toto hodnocení potvrdily, když Tálibán bez větších problémů postupně obsadil provinční metropole a nakonec v neděli vstoupil do Kábulu, z něhož mezitím uprchl afghánský prezident Ašraf Ghaní. Vývoj odstartoval evakuace ambasád v afghánském hlavním městě a zoufalé snahy mnoha místních obyvatel opustit zemi za hrozícího nástupu represivního režimu islámských fundamentalistů.

"Četnost letních varování vzbuzuje otázky o tom, proč se činitelé Bidenovy vlády a vojenští stratégové v Afghánistánu zdáli být nepřipraveni reagovat na finální nápor Tálibánu na Kábul, včetně neschopnosti zajistit bezpečnost na hlavním letišti a rychlého posílání tisíců vojáků zpět do země ve snaze ochránit definitivní stažení Spojených států," uvádí list NYT. Není podle něj jasné, zda jiná hlášení ze stejné doby neprezentovala optimističtější hodnocení o schopnosti afghánských sil odolávat Tálibánu.

Řada západních činitelů v posledních dnech vyjadřuje údiv nad tím, s jakou rychlostí se povstalcům podařilo Afghánistán ovládnout. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan v pondělním rozhovoru uvedl, že "rychlost, s jakou města padla, byla výrazně vyšší, než kdokoli předpokládal". Podobně se v úterý vyjádřil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle kterého "nikdo nepředvídal rychlost kolapsu afghánských bezpečnostních sil, afghánské vlády a afghánských struktur".

Titulek z dnešní přední stránky listu The Wall Street Journal (WSJ) ale mluví jinak. "Biden znal rizika chvatného odchodu," hlásí deník. Podle jeho zdrojů zkrátka prezident chtěl konec americké bojové mise v Afghánistánu a rozhodl se jednotky stáhnout i navzdory doporučením nejvyšších armádních generálů a mnohých diplomatů. Zástupci armády a zpravodajských služeb údajně Bidena před jeho definitivním rozhodnutím varovali, bezpečnostní situace v Afghánistánu se zhoršuje, a vyjádřili obavy ohledně schopností afghánské armády.

"Po pádu Afghánistánu začíná připisování viny," shrnul vývoj v úterním titulku deník The Washington Post. Ten například v článku cituje anonymního vysoce postaveného člena zpravodajské komunity, podle kterého tajné služby dlouhodobě varovaly před vzestupem Tálibánu. S podobnými informacemi přišla v pondělí televize ABC News.

Někteří komentátoři míní, že podobná zákulisní vyjádření mohou být součástí snahy různých složek svalit vinu za afghánskou krizi na někoho jiného. Deník NYT zase připomíná, že klíčová rozhodnutí ohledně stažení jednotek z Afghánistánu padla dlouho před letní sérií varování. "Zpravodajské složky se (tehdy) shodovaly, že afghánská vláda by mohla vydržet až dva roky, což by nechávalo víc než dost času na spořádaný odchod," píše list.