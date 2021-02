Nymburští basketbalisté si přejí v LM Bohačíkův Štrasburk

Nymburk - Basketbalisté Nymburka se v úterý dozví trio soupeřů pro osmifinálovou skupinu Ligy mistrů a jejich přáním je především Štrasburk s jejich bývalým spoluhráčem a reprezentantem Jaromírem Bohačíkem. Středočeši skončili v základní skupině B druzí za tureckým celkem Tofas Bursa a z ostatních sedmi skupin narazí na dva vítěze a jeden tým ze druhé pozice. Los začne v síle FIBA ve švýcarském Mies v 16:00.

Z prvního koše může tým izraelského kouče Orena Amiela dostat španělské celky Zaragozu, Tenerife či obhájce titulu Burgos, německý Bamberg, izraelský Hapoel Cholon a turecký Türk Telekom. Soupeř ze druhého koše vzejde z AEK Atény, s nímž Nymburk vypadl v říjnovém čtvrtfinále právě v řecké metropoli, Rigy, Nižného Novgorodu, turecké Karsiyaky, bosenské Igokey a italských celků Dinamo Sassari a Brindisi.

Nymburští by si přáli i Tenerife, Atény, Brindisi, Cholon či Burgos. Jediným omezením při losu je, že se nesmí potkat celky z jedné základní skupiny. "Rád bych si zahrál proti Štrasburku s Jardou Bohačíkem. Pak čistě podle výkonnosti bych zvolil Rigu, která postoupila s odřenýma ušima a z druhého koše by to asi byl nejhratelnější tým. A pak ať tam máme atraktivního soupeře a zároveň hezký výlet, tak třeba Tenerife nebo Brindisi," řekl kapitán Vojtěch Hruban.

"Už není z čeho si vybírat, protože všichni jsou těžcí. Ale už jsme byli v Turecku, tak tam bych znovu nemusel. Z cestovního hlediska bych se vyhnul nepopulární cestě na východ do Novgorodu. A také bych nemusel AEK, protože soubojů s nimi už mám plné zuby. Takže bychom se s nimi mohli potkat až na Final Eight a ne teď ve skupině," doplnil.

"Z prvního koše bych si hrozně přál Štrasburk, protože bych chtěl Jardovi Bohačíkovi ukázat, že udělal chybu, když odešel. Pak Cholon, protože bychom se rádi podívali do Izraele a namazali si na chleba hummus. Z druhého koše je tam tým, kterému máme co oplácet, a to je AEK. Tyhle tři týmy by pro mě byly top," uvedl osmatřicetiletý pivot Jan Benda.

"Já bych si přál soupeře z vyspělých basketbalových zemí. A také aby to v dnešní složité době nebylo složité na cestování. Přál bych si tým ze Španělska - Burgos nebo Zaragozu. Potom bych si přál konfrontaci se Štrasburkem a Jardou Bohačíkem. Z druhého koše by bylo zajímavé potkat se s italském celkem Brindisi," prozradil další reprezentant Lukáš Palyza.

Boje v osmifinálové fázi začnou 3. března a hrát se bude každý týden do poloviny dubna. Dva nejlepší celky z každé skupiny postoupí do květnového Final Eight.