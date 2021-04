Nymburk vyhrál nad Zaragozou a ovládl osmifinálovou skupinu LM

Nymburk - Basketbalisté Nymburka porazili v závěrečném utkání v osmifinálové fázi Ligy mistrů doma v přímém souboji o vítězství ve skupině L Zaragozu 98:78. Po týdnu soupeři oplatili porážku ze Španělska 71:90. Podílel se na tom 25 body a devíti asistencemi americký křídelní hráč Omar Prewitt. Hostům nebyl nic platný double double Nicolase Brussina za 12 bodů a 11 doskoků.

Tým kouče Orena Amiela ve čtvrtfinále závěrečného turnaje, který se uskuteční od 6. do 9. května, narazí na jednoho z trojice ze druhých míst z ostatních čtyř skupin - tureckou Karsiyaku, španělský Burgos, který obhajuje titul, či francouzský Štrasburk s bývalým hráčem Středočechů a českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem. O datu losu i místě konání Final Eight se rozhodne v pátek.

Nymburk v úvodu nabral po trojkách Robina Benzinga a Dylana Ennise šestibodovou ztrátou a postupně ji smazával. Do vedení se dostal poprvé v 6. minutě díky Prewittovi, také trojkou na něj navázal Petr Benda a díky osmibodové šňůře to rázem bylo 23:17. Domácí trefili v první čtvrtině šest trojek z jedenácti pokusů i díky trefě Lukáše Palyzy na konci první desetiminutovky.

Ve druhé čtvrtině dovolili soupeři skórovat až v 15. minutě a do té doby šňůrou 16:0 unikl Amielův tým do dvacetibodového náskoku. Španělský celek po výpadku zabral, ale stále ztrácel dvouciferným rozdílem. Za domácí stihl do poločasu Prewitt 19 bodů.

Po přestávce ale soupeř stále ukrajoval ztrátu a ve 26. minutě snížil na 54:60. Na pětibodovou šňůru hostů ale Nymburk odpověděl šesti body, opět převedl na několik minut dominanci a unikl do náskoku 72:55.

Poslední čtvrtinu načal trojkou Martin Kříž a podruhé v utkání z toho byl do té doby nejvyšší rozdíl 20 bodů. Snaha Zaragozy přinesla snížení jen na 68:80, Nymburk nakonec ovládl duel naprosto jednoznačně a připsal si svou nejvyšší výhru ve skupině.

Skupina L - 4. kolo:

ERA Nymburk - Casademont Zaragoza 98:78 (30:23, 51:39, 75:58)

Nejvíce bodů: Prewitt 25, Palyza 18, Hruban 12 - Benzing 20, Ennis 17, Brussino 12. Fauly: 22:25. Trestné hody: 23/14 - 20/12. Trojky: 12:8. Doskoky: 38:46.

Sassari - Bamberg 83:72.

Konečná tabulka:

1. Nymburk 6 5 1 532:497 11 2. Zaragoza 6 4 2 521:522 10 3. Bamberg 6 2 4 513:504 8 4. Sassari 6 0 6 502:545 7