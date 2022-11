Nymburk si porážkou v Istanbulu zkomplikoval boj o postup v Lize mistrů

Istanbul - Nymburští basketbalisté podlehli ve 4. kole Ligy mistrů na hřišti tureckého Bahcesehiru 80:88 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny D. Čeští šampioni ztratili duel v poslední části, kterou prohráli 11:24. Nepomohlo jim ani 27 bodů nejlepšího střelce zápasu Gerela Simmonse, oporou domácích byl autor 22 bodů Yigit Arslan.

Středočeši utržili první porážku pod novým trenérem Ladislavem Sokolovským a nemají již boj o jedno ze tří postupových míst ve svých rukou. S Bahcesehirem mají také horší vzájemné skóre. Pro zachování naděje musí Nymburk v příštím kole porazit doma Igokeu. Bosenský celek je sice čtvrtý, má ale zápas s Bilbaem k dobru.

"Gratuluji domácím. Byli většinu zápasu lepší než my," řekl na tiskové konferenci trenér Sokolovský. S úsměvem přešel, že ho moderátor chybně představil jako Robertse Štelmaherse (bývalý kouč Nymburka). "Nezačali jsme dobře, ale musím hráče pochválit za to, jak se ve druhé půli vrátili do hry. Vypracovali jsme si pětibodové vedení, ale pak jsme nedali nějaké koše a nezastavili brejky soupeře. Proto zvítězili domácí," doplnil Sokolovský.

Nymburk chtěl v Istanbulu navázat na čtyři týdny staré domácí vítězství nad Bahcesehirem 79:76. Domácí se museli obejít bez americké opory a rozehrávače Jamara Smithe, oproti prvnímu zápasu však mohli nasadit novou posilu zkušeného pivota Jamese Gista.

Turecký celek se dostal v úvodu do vedení 15:5, čeští šampioni však zareagovali a díky devíti bodům za sebou první nápor odrazili. Oba týmy spoléhaly v první čtvrtině na tříbodové pokusy. Bahcesehir trefil šest trojek, Nymburk pět. Domácí táhl třináctibodový Muhammed Baygül, díky němuž turecký tým vyhrál první část 25:19.

Bahcesehiru se povedl vstup i do další čtvrtiny, díky šesti bodům v řadě získal dvanáctibodový náskok. Nymburk se snažil dotáhnout, blíž jak na rozdíl osmi bodů se ale nedostal. Když pak Baygül trefil v poslední vteřině druhé části další střelu, odcházeli Středočeši do kabin s třináctibodovým mankem.

Jediný český zástupce v soutěži se vrátil po přestávce s novou energií. Přestože zaostával o 15 bodů, díky čtyřem trojkám za pět minut snížil na 56:61. Rozstřílel se hlavně Simmons, který dal za bezmála šest minut 11 bodů.

Nymburk pokračoval ve zlepšené obraně i produktivitě a po dalších pěti bodech Marka Klassena vyrovnal na 64:64. V závěru čtvrtiny završil po nesportovním faulu Oguze Savase obrat díky trestným hodům a následné trojce Martina Kříže. Nymburk ovládl třetí část 29:11 a před závěrečnou čtvrtinou vedl 69:64. Bahcesehir doplatil i na sedm ztrát.

Domácí se ale za bouřlivé podpory fanoušků nevzdali a po trefě Arslana pět minut před koncem znovu vedli 74:73. Utkání rozhodla koncovka, kterou Nymburk dohrával bez vyfaulovaného Natea Watsona a Erika Locketta. Lockett sice za stavu 75:79 trefil dvoubodový koš, dopustil se ale útočného faulu, který rozhodčí posoudili jako nesportovní. Arslan po dvou trestných hodech zvýšil náskok Bahcesehiru a domácí už v závěru žádné drama nedopustili.

"Ve třetí čtvrtině jsme proměnili hodně trojek a otevřených střel. V poslední části se nám to už tolik nedařilo. Možná byli hráči více unavení nebo neměli až tolik času. Domácí je také dostávali pod větší tlak a byli agresivnější," uvedl Sokolovský.

Basketbalová Liga mistrů - 4. kolo:

Skupina D:

Bahcesehir - ERA Nymburk 88:80 (25:19, 53:40, 64:69)

Nejvíce bodů: Arslan 22, Baygül 21, Boutsiele 16 - Simmons 27, Klassen 18, Lockett 10. Fauly: 16:22. Tresné hody: 24/15 - 11/10. Trojky: 11:14. Doskoky: 44:39.

Tabulka:

1. Bilbao 3 3 0 233:200 6 2. Bahcesehir 4 2 2 300:306 6 3. Nymburk 4 1 3 287:323 5 4. Igokea 3 1 2 238:229 4