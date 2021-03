Nymburk se v LM proti Sassari musí obejít bez zraněného Hrubana

Nymburk - Basketbalisté Nymburka se budou muset v úterním 2. kole osmifinále Ligy mistrů doma proti italskému Dinamu Sassari obejít bez kapitána a střelce Vojtěcha Hrubana, který má z minulého zápasu s Bambergem natržený zadní stehenní sval. Nejistý je i start pivota Petra Bendy. Středočeši se pokusí navázat na výhru nad německým klubem 91:87 a udělat další krok ke zopakování loňské účasti ve Final Eight.

Nymburk dokázal před týdnem ukončit neporazitelnost jedinému suverénnímu celku základních skupin, ale šrámy si odnesly dvě opory. Osmatřicetiletý Benda měl potíže s chodidlem, Hruban si proti Bambergu v závěru třetí čtvrtiny poranil sval.

"Je tam lehká trhlinka. Byla mu aplikována léčba plazmou, v pátek dostane další. Zatím se to vyvíjí dobře. Předpokládáme, že vynechá ještě zápas v Zaragoze, ale na domácí odvetu už by mohl být Vojta připraven," uvedl v tiskové zprávě nymburský fyzioterapeut Radek Petrů.

Nymburk bude chtít i bez nejlepšího střelce v historii Ligy mistrů potvrdit ofenzivní sílu. Ukázal ji i tím, že je prvním týmem za pět let existence soutěže, který dokázal v šesti zápasech po sobě nastřílet přes 90 bodů. "Vojta Hruban je jeden ze základních stavebních kamenů, takže určitě bude chybět. Nicméně máme natolik silnou lavičku, že někdo udělá krok vpřed a zastoupí ho. Doufejme, že ztráta Vojty nebude tak citelná," uvedl pivot Martin Kříž.

V obraně se budou domácí potýkat s 213 centimetrů vysokým chorvatským pivotem Mirem Bilanem. "Pevně věřím, že se dá Petr Benda včas dohromady a pomůže nám Bilana zastavit a vyhrát zápas," uvedl Kříž. "Zastavit Bilana ale nebude úkol jen pro naše pivoty. Musí tomu pomoci celý tým a v obraně si musíme pomáhat," doplnil americký křídelník Omar Prewitt.

Sassari prohrálo na úvod doma se Zaragozou 83:95. "Sassari je velmi dobrý tým, který má silné pivoty a skvělého rozehrávače. Budeme muset předvést velmi dobrý výkon, abychom je zastavili. První zápas jsme vyhráli, ale stále budeme pod tlakem, protože právě toto utkání může být klíčové. Pokud bychom měli po dvou zápasech dvě výhry, bylo by to skvělé," navázal Prewitt.

Oporami aktuálně čtvrtého celku italské ligy a vítěze FIBA Europe Cupu z roku 2019 jsou také rozehrávač Marco Spissu, americké křídlo Jason Burnell, zkušený Ital Stefano Gentile a Američan Ethan Happ či litevský reprezentant Eimantas Bendžius.

"Není zatím jisté, zda bude Bendžius, což by pro ně byla poměrně citelná ztráta, jelikož je to asi jediný z vysokých hráčů v jejich týmu, který preferuje střelu z dálky. To může hrát v náš prospěch. Spissu je kvalitní rozehrávač, ví, co s balonem a jak ho rozdistribuovat dál. On a Bilan jsou jejich dva hlavní hráče, na které se musíme připravit," doplnil Kříž.

Duel začne v 18:30, přímý přenos vysílá Nova Sport2.