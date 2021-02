Nymburk bude hrát v LM se Zaragozou, Bambergem a Sassari

Mies (Švýcarsko) - Basketbalisté Nymburka budou hrát v osmifinálové fázi Ligy mistrů se španělskou Zaragozou, německým Bambergem a italským celkem Dinamo Sassari. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) ve švýcarském Miesu. Dva nejlepší celky ze skupiny L postoupí po duelech každého s každým systémem doma a venku do závěrečného Final 8, které se bude hrát od 6. do 9. května.

V Zaragoze působil do této sezony český rozehrávač Vít Krejčí, jehož ale vyřadila ze hry zářijová operace kolena. Minulý týden se talentovaný reprezentant zařadil při rekonvalescenci na soupisku celku Oklahoma City Blue hrajícího G-League. Ten je záložním týmem Oklahoma City Thunder, který si Krejčího vybral v listopadu na 37. pozici draftu NBA.

Osmifinálové boje začnou 3. března a hrát se bude každý týden do poloviny dubna. Nymburk bude hrát o druhý postup do Final Eight za sebou. V minulém ročníku, který se dohrával až na začátku října, tým trenéra Orena Amiela vypadl v aténské "bublině" ve čtvrtfinále s domácím AEK.

S Bambergem hrál Nymburk v Lize mistrů v minulých dvou sezonách v základní skupině a po prohrách z ročníku 2018/19 poslední dva souboje zvládl úspěšně. Se Sassari hrál šestnáctinásobný český šampion v sezoně 2017/18 s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Zaragozu v soutěži potká premiérově.

Před losem si Nymburští vesměs přáli souboj se Štrasburkem s českým reprezentantem a bývalým spoluhráčem Jaromírem Bohačíkem. To se jim nesplnilo. Proti bývalému klubu Bambergu si ale zahraje belgický rozehrávač Retin Obasohan.

"Jsem rád, jak los dopadl, a je před námi těžká práce. Bude to ale zábava. V soupeřových kádrech znám hodně hráčů. V Zaragoze mám kamaráda Eliase Harrise. Pak je tam Bamberg, kde jsem dokonce hrál loni. Jsem nadšený z toho, jaká nás čeká výzva. Všichni tři jsou to velmi nároční soupeři. A také jsou to všechno tři krásné destinace na cestování," řekl Obasohan.

Reprezentační pivot Martin Kříž uvedl, že si možná s Krejčím kvůli Zaragoze napíše. "Ale na velké dotazování to nebude," podotkl. "Bamberg má úplně jiný tým než loni, hodně nevyzpytatelný. V Lize mistrů mají šest výher a nula porážek, v německé lize na tom nejsou zase tak dobře. Na zápasy proti Sassari není příjemné vzpomínat. Máme jim co vracet. Z našeho pohledu je to hratelná skupina a může se stát všechno," dodal Kříž.

Kapitán Vojtěch Hruban považuje los za příznivý z hlediska cestování. "V době, kdy létá jedno letadlo za čtyři dny, jsou destinace našich soupeřů velkou výhodou. Po sportovní stránce to jsou ale dobré týmy. Pokud bych srovnával jednotlivé skupiny, je to jedna z těch těžších, ale šanci na postup máme. Všechno se ovšem ukáže až na hřišti," prohlásil Hruban.

Středočeši v této sezoně ve čtyřčlenné základní skupině B skončili druzí za tureckým celkem Tofas Bursa a byli nasazeni jako ostatních sedm celků ze stejné pozice do druhého koše. Při losu mohli dostat jen jednoho z nich a bylo jím Sassari, zbylí soupeři jsou z prvního koše určeného pro vítěze základních skupin.

Los osmifinálových skupin basketbalové Ligy mistrů:

Skupina I: Bursa, Hapoel Cholon, Brindisi, Karsiyaka.

Skupina J: Burgos, Tenerife, VEF Riga, Igokea.

Skupina K: Türk Telekom, Štrasburk, AEK Atény, Nižnij Novgorod.

Skupina L: Zaragoza, Bamberg, Nymburk, Sassari.