Nymburk bude hrát nově ve skupině LM jen se třemi soupeři

Ilustrační foto - Utkání 8. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Dijon, 11. prosince 2018 v Nymburku. Vojtěch Hruban z Nymburka a Gavin Ware z Dijonu (vpravo). ČTK/Vondrouš Roman

Mies (Švýcarsko) - Basketbalová Liga mistrů mění kvůli šíření nemoci covid-19 formát a bude se hrát v nadcházející sezoně ve snaze omezit cestování místo čtyř osmičlenných skupin v osmi čtyřčlenných. Nymburk bude ve skupině B s Dijonem, Bursou a úspěšnějším celkem z kvalifikace mezi Groningenem a celkem Keravnos Strovolos. Rozhodla o tom Rada Ligy mistrů.

Nymburk měl původně hrát ještě se Zaragozou, v níž působí český reprezentant Vít Krejčí, Nižním Novgorodem, Szombathely a Lublinem, jak rozhodl los 15. července. Podobně jako v Evropské lize žen, kterou hraje ZVVZ USK Praha, byly ale následně skupiny rozděleny jen na čtyřčlenné.

Zatímco ženská Euroliga se odehraje na dvou turnajích (od 29. listopadu do 5. prosince a od 17. do 23. ledna), které bude pořádat vždy jeden z účastníků čtyř skupin, Liga mistrů bude pokračovat systémem každý a každým doma a venku (6 kol) v dříve naplánovaných termínech v úterý a ve středu. Soutěž začne 20. října a nejlepší dva celky z každé skupiny postoupí do osmifinále.

Nymburk byl v poslední sezoně Ligy mistrů s 26 body ze 14 utkání vůbec nejlepším týmem základních skupin a v osmifinále vyřadil tureckou Bandirmu 2:0 na zápasy. Následně byla soutěž v polovině března přerušena a vyvrcholí až příští týden od středy do neděle turnajem v Aténách. Nymburk čeká ve čtvrtek čtvrtfinálový duel na jeden zápas s domácím AEK.

Složení skupiny Ligy mistrů basketbalistů pro sezonu 2020/21:

Skupina A: Tenerife, Dinamo Sassari, Galatasaray, vítěz Bakken Bears/Mons.

Skupina B: ERA Nymburk, Dijon, Tofas Bursa, vítěz Keravnos/Groningen.

Skupina C: AEK Atény, Hapoel Cholon, Cholet, vítěz Minsk/Neptunas Klajpeda.

Skupina D: Nižnij Novgorod, Zaragoza, Szombathely, Start Lublin.

Skupina E: Štrasburk, Peristeri, VEF Riga, Rytas Vilnius.

Skupina F: Brose Bamberg, Karsiyaka, Bilbao, Boloňa.

Skupina G: Hapoel Jeruzalém, Türk Telekom Ankara, Limoges, vítěz Igokea/Sporting.

Skupina H: Oostende, Burgos, Brindisi, Darüssafaka Tekfen Istanbul.