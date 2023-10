NSS zprostil kárné žaloby teplického soudce Miroslava Čapka

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zprostil kárné žaloby teplického soudce Miroslava Čapka, nebylo prokázáno, že se skutek stal. Soudci hrozilo odvolání z funkce. Podle kárného návrhu vedení teplického soudu se soudce účastnil předloňské oslavy podnikatele Petra Bendy. Konala se v době, kdy kvůli šíření koronaviru platil zákaz hromadných akcí. Čapek už dříve účast na oslavě popřel.

Předseda senátu David Hipšr shrnul, že věc se vymykala obvylým jednáním kárného senátu především v tom, že bylo třeba doslova rekonstruovat skutkový stav. Před senátem tak vypovídali například taxikáři, kteří údajně Čapka na oslavu přivezli či ho z ní odvezli, vypovídalii účastníci oslavy. Žádný z nich ale přímo nepotvrdil soudcovu účast na oslavě. Senát nechal přehrát i kamerové záznamy z náměstí, na kterých údajně soudce Čapek vystupuje z taxi a vchází do hotelu, následně v nočních hodinách dotyčná osoba zase vychází z hotelu a nastupuje do taxi. Záznam je však z dálky a osobě není vidět do obličeje. "Lze tak shrnout a uzavřít, že z důkazů, které senát provedl, nebylo prokázáno, že se skutek stal, a nezbylo než kárně obviněného návrhu zprostit," uvedl Hipšr.

Čapek opakovaně tvrdil, že na oslavě nebyl. "Setrvávám na svém prohlášení, že jsem se oslavy neúčastnil, nebyl jsem tam přítomen," řekl už dříve soudce. Byl podle něj doma s matkou, kterou vezl po víkendu na očkování proti covidu. Uvedl, že s Bendou nemá bližší vztah, vykají si spolu, pozvánku na oslavu nedostal. Dnes se u soudu nevyjádřil.

Předsedkyně teplického soudu Dana Kolářová v konečném návrhu uvedla, že je dobře, že byl kárný návrh podán. Podle ní bylo prokázáno, že se kárně obviněný skutku dopustil, a navrhovala odvolání z funkce. Obhajoba navrhovala zproštění.

Oslava se konala v lednu 2021 v teplickém hotelu Prince de Ligne za účasti desítek lidí v době, kdy byly hotely kvůli šíření covidu uzavřené a hromadné akce omezené. Tehdejší předseda okresního soudu Jan Tichý už dříve uvedl, že poznal Čapka na kamerových záznamech podle jeho postavy a chůze. Čapek je zkušený trestní soudce. V 90. letech byl poslancem, poté se vrátil do taláru. Má však za sebou už několik kárných řízení.

Na Bendově oslavě v době zákazu hromadných akcí byl například i tehdejší poslanec a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO), který po zveřejnění informací o oslavě složil poslanecký mandát. Přítomen byl i liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, kterého poté odvolal z funkce tehdejší policejní prezident Jan Švejdar. Odvolán byl ze stejného důvodu ředite věznice v Teplicích Petr Blažek. Na funkci kvůli účasti na oslavě rezignovali také šéf teplického fotbalového klubu Petr Hynek či teplický zastupitel Michal Kasal.