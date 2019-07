NSS snížil soudci Bajerovi plat na dva roky o 30 procent

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) dnes na dva roky snížil o 30 procent plat děčínskému soudci Radomilu Bajerovi. Nadřízení mu vytýkali manipulaci s vyhotovenými rozhodnutími a průtahy. Soud ho v těchto bodech uznal vinným, naopak ho zprostil kárné žaloby v bodě ohledně nevhodného chování na veřejnosti. Bajer v soudních vyhotoveních pochybení připustil, avšak nevhodné chování na veřejnosti odmítl. Nadřízení požadovali odvolání z funkce.

Kárnou žalobu podala v minulosti tehdejší předsedkyně děčínského soudu Zdeňka Hošková, která se ale stala soudkyní krajského soudu. Pověřený vedením děčínského soudu je nyní místopředseda Jiří Gloc. Podle něj Bajer v několika případech po vyhlášení rozsudku použil ve vyhotovení rozhodnutí odůvodnění z jiného rozsudku, čímž se dopustil podvodu a ohrozil důvěru v nezávislé a spravedlivé rozhodování soudu.

NSS k tomu přihlédl i s ohledem na to, že se Bajer přiznal. "Chlapsky je potřeba říct, že to bylo špatně, velká hloupost," řekl. Bajer tvrdil, že měl mnoho práce. Nejvyšší správní soud zjistil, že od loňského do letošního června řešil každý měsíc vždy více případů, než byl průměrný počet případů soudců děčínského soudu. Někdy počet případů u Bajera činil i dvojnásobek průměru.

NSS naopak Bajera zprostil kárné žaloby v bodě ohledně nevhodného chování na veřejnosti. Spočívat mělo podle kárné žaloby v tom, že přišel do základní školy, odkud podle pedagogů při vyučování násilím odvedl plačící dceru ze třídy. Bajer řekl, že ve škole byl a dceru odvedl, popřel však, že by se skutek stal tak, jak byl popsaný. Podle Bajera je celá situace mstou vůči jeho osobě a snahou zbavit ho možnosti setkávání s dětmi. Podle NSS nelze prokázat, že se skutek stal tak, jak byl popsaný.