NSS odročil jednání, advokát chtěl, aby si soudci sundali respirátory

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) dnes musel odročit veřejné jednání o testování na koronavirus v malých firmách. Jeden z pisatelů návrhu, advokát Libor Hlavsa, trval na tom, aby si soudci sundali respirátory. Chtěl jim vidět do obličeje. Členové senátu to odmítli, Hlavsa pak podal námitku podjatosti, o které musí rozhodnout jiný senát NSS.

"Soudce je povinen se dívat účastníkovi do tváře, účastník má právo dívat se do tváře soudci," řekl Hlavsa. Nedokáže si prý představit, že by rozhodoval senát se zakrytými ústy. "Přitom jsme všichni testovaní," zdůraznil Hlavsa.

Účastníci soudních jednání mají výjimku, ochrana úst a nosu pro ně není povinná. Senáty NSS však v posledních týdnech veřejně zasedají většinou v respirátorech. .

O Hlavsově žádosti se soudci nejprve krátce poradili a odmítli respirátory sejmout. "Není to na překážku důstojnosti jednání," uvedl soudce Filip Dienstbier. Po námitce podjatosti a další poradě soud odročil jednání na neurčito.

Soud se měl dnes zabývat mimořádným opatřením, které zavedlo povinné testování na koronavirus také u malých zaměstnavatelů s jedním až devíti zaměstnanci a osob samostatně výdělečně činných. NSS sloučil do jednoho řízení návrhy tří advokátů a jedné živnostnice. Ani se sloučením Hlavsa nesouhlasil, soudcům vytýkal nesprávný procesní postup, také proto podal námitku podjatosti.

"Můj návrh zásadním způsobem převyšuje návrhy ostatních účastníků řízení a nedostalo by se mi dostatečného projednání věci," řekl Hlavsa. Opatření podle něj nemá z epidemického hlediska žádný přínos, celkově prý ministerstvo zdravotnictví svými nařízeními podkopává duševní zdraví lidí.