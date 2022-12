NSS odmítl podněty nezaregistrovaných kandidátů na prezidenta Zítka a Hladíka

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl podněty nezaregistrovaných kandidátů na prezidenta Pavla Zítka a Romana Hladíka, do voleb se tedy ani jeden z nich nezapojí. Neuspěl ani muž z Lounska, jenž zpochybnil registraci všech kandidátů, které vnitro do voleb pustilo, a to kvůli údajným nezákonnostem a nesrovnalostem. O nejsledovanějších podnětech, které se týkají Karla Janečka, Karla Diviše a Denisy Rohanové, zatím volební senát NSS nerozhodl, musí to stihnout do 15. prosince.

Zítko z Kadaně shromáždil na podporu své kandidatury 15.190 uznaných podpisů, přičemž zákon jich vyžaduje 50.000. Vnitro jej proto do voleb nepustilo. Soud v tom podle dnešního rozhodnutí neshledal žádné pochybení.

Dalšího nezaregistrovaného kandidáta Hladíka z Neratovic vyzval NSS k tomu, aby odstranil vady svého návrhu, tedy aby upřesnil, z jakých důvodů se na soud obrací a čeho přesně se domáhá. "Navrhovatel ve stanovené lhůtě ani později vady návrhu neodstranil, přičemž chybějící důvody a petit návrhu brání pokračování v řízení. NSS proto návrh odmítl," stojí v rozhodnutí.

Muž z Lounska nebyl podle NSS vůbec oprávněn podat návrh na zrušení registrace všech uchazečů o Hrad. Sám se totiž registračních řízení neúčastnil ani jako kandidát, ani jako navrhovatel.

Soud v souvislosti s registračním procesem obdržel 13 podnětů. O e-mailových podáních uživatele "fantom98", za kterými byla zřejmě nezaregistrovaná kandidátka Terezie Holovská, soud rozhodovat nebude kvůli chybějícímu elektronickému podpisu.

Volebnímu senátu NSS nyní zbývá projednat čtyři návrhy, včetně tří nejsložitějších, které se týkají Diviše, Janečka a Rohanové. Rozhodnutí o nich nelze očekávat dříve než příští týden, těsně před koncem zákonné lhůty, informoval soud na svém webu.

Janečka ani Diviše vnitro do voleb nepustilo, protože po kontrole podpisů klesli pod hranici 50.000 občanských podporovatelů. Provedenou registraci Rohanové zpochybnila skupina senátorů, kteří podporují kandidáta Marka Hilšera. Upozornili na to, že Rohanová nashromáždila podpůrné podpisy členů bývalé Poslanecké sněmovny, což je podle senátorů v rozporu se smyslem právní úpravy.