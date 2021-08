NSA chce podpořit multifunkční sportoviště dostupná pro veřejnost

Praha - Národní sportovní agentura (NSA) změnila podmínky přidělování dotací na investice do sportovišť. Zrušila výzvu, v níž rozhodovala rychlost, a vypsala novou, kde hodlá posuzovat kvalitu projektů. Důležitými kritérii budou multifunkčnost, vazba na základní školy a dostupnost pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Místo původních 600 milionů bude k dispozici 1,3 miliardy korun.

Ve výzvě vypsané ještě za vedení bývalého předsedy Milana Hniličky uspělo jen dvacet žádostí. Celková částka byla vyčerpána za tři hodiny, přičemž kvalita projektů nerozhodovala. "Dalších skoro 300 projektů nebylo ani hodnoceno. Převis žádostí byl 5,4 miliardy korun," řekl dnes novinářům šéf NSA Filip Neusser. I kvůli tomu výzvu svého předchůdce zrušil.

Nesouhlasí ani s rychlostí podání žádosti jako hlavním kritériem. "Teď budou hodnoceny všechny projekty. Budeme hodnotit kvalitu projektů, nikoliv časově. Zasmluvněno bude do roku 2021, ale začátek realizace může být až do konce roku 2022," přiblížil. Změnily se také parametry pro minimální a maximální dotaci na jeden projekt. Místo deseti až 50 milionů korun to bude od jednoho do 40 milionů. "Stáhli jsme to maximum, abychom mohli co nejvíce projektů vypořádat," vysvětlil předseda.

Celkovou částku, která je pro tyto investice k dispozici, NSA zvýšila zrušením jiného investičního programu. "Plánováno bylo, že ke konci roku bude vypsán další program na 700 milionů pro investice. Tento program jsme zrušili a spojili je, abychom navýšili tu alokaci," řekl Neusser. Žádosti ve výzvě Regiony 2021 bude možné podávat od 24. srpna do konce září. Pak bude agentura projekty hodnotit. "Prioritně chceme podpořit všestrannost, základní infrastrukturu hlavně při školských zařízeních, základních školách s vazbou na volnočasové aktivity. Jednou z priorit je multifunkčnost a zpřístupnění pro širokou veřejnost," uvedl Neusser.

S motivací rozhýbat české děti, jejichž pohybové aktivity od jara 2020 výrazně omezovala vládní nařízení proti šíření koronaviru, agentura vypsala také pilotní projekt na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách. V něm by odborníci měli všestranně rozvíjet pohybové dovednosti předškoláků a školáků a také vzdělávat zejména učitele prvního stupně ZŠ, kteří na rozdíl od tělocvikářů na druhém stupni nejsou specializovaní na tento obor.

Žádosti agentura přijímá do konce srpna. "Je tam k dispozici 40 milionů na aktivity od září do konce roku. Jeden projekt může dostat 500.000 až dva miliony korun. Zájemci musejí působit minimálně ve dvou krajích a mít alespoň dvouletou zkušenost s těmito aktivitami," dodal Neusser. Doufá, že další lockdown s uzavřením dětského sportu nepřijde. "Jsme v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, abychom nastavili podmínky, co je při případném zhoršení situace pro sportovní prostředí akceptovatelné."